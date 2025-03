Profitul Rompetrol Well Services a scazut cu 43,4% anul trecut

Profitul net al Rompetrol Well Services (PTR) a scazut anul trecut cu 43,4%, la 13,66 milioane lei, fata de castigul din 2008, de 24,17 milioane lei, in timp ce afacerile s-au redus cu 34,4%, de la 104,86 milioane lei la 68,77 milioane lei, potrivit rezultatelor preliminate ale companiei.

In acelasi timp, veniturile totale ale diviziei de servicii petroliere la sonda a grupului Rompetrol au scazut cu 33,4%, de la 110,058 milioane lei, in 2008, la 73,2 milioane lei anul trecut, iar cheltuielile totale s-au diminuat cu 30%, de la 80,63 milioane lei la 56,39 milioane lei, precizeaza Mediafax.

Actiunile Rompetrol Well Services au stagnat in sedinta de miercuri la 0,424 lei pe titlu, iar la acest pret capitalizarea companiei se ridica la 117,95 milioane de lei.

Compania face parte din grupul Rompetrol, controlat integral de KazMunaiGaz din Kazahstan.

The Rompetrol Group deruleaza in perioada 3 - 23 februarie o oferta publica de preluare obligatorie a Rompetrol Well Services, in cadrul careia ar urma sa cumpere 132,7 milioane de titluri, la pretul de 0,43 lei pe unitate, astfel ca valoarea operatiunii este de 57 milioane lei.



