XTB Trading Masterclass: Cum se prefigureaza urmatoarele 3 luni in context de coronavirus

"XTB este un fintech in zona de brokeraj cu instrumente derivate si actiuni clasice care de 12 ani lucreaza constant la dezvoltarea celei mai ample platforme educationale in acest domeniu din Romania. De aceea, am facut eforturi si de aceasta data sa implementam rapid si eficient acest proiect care sa ofere investitorilor acces la informatii si analize detaliate si complexe, precum si evaluari ale situatiei actuale fara precedent istoric, din perspectiva unor nume importante din piata," a explicat Irina Cristescu, General Manager XTB Romania.Iata principalele concluzii ale participantilor cu privire la cum vad acestia evolutia urmatoarelor 3 luni, aprilie - iunie 2020:, editorialist de social media, jurnalist radio si trainer de comunicare, considera ca, in urmatoarea perioada, multinationalele vor fi supuse unor presiuni uriase sa produca local."Nationalismul economic nu va veni cu bariere vamale, ci cu cerinte specifice de relocare a productiei. Chiar multinationalele vor dori sa minimizeze riscul acesta geostrategic si sa construiasca facilitati de productie in zone mai sigure, iar Romania poate fi un mare castigator aici. Pentru ca poate deveni, alaturi de alte tari din regiune, baza de productie pentru companii care decid sa relocheze activitati din Asia", explica Mindruta.In urmatoarele 3 luni, in Romania ca si in lume, criza va pune mare presiune pe sectorul de stat atat din perspectiva medicala cat si economica, de combatere a efectelor negative ale izolarii sociale, spune el."Cat despre viata de zi cu zi, cu totii am descoperit cateva lucruri zilele astea, ca nu merita sa muncesti pentru viitor pentru ca el se poate prabusi imediat. Si atunci ne vom intoarce la lucruri mai simple. Si mai ieftine. O masa in familie, o strangere de mana, o iubire la care nu renunti ca sa faci un MBA. Daca esti mai tanar, inca un copil poate, in loc de inca o casa. Cine va castiga din toate astea? Companiile si brandurile, bineinteles, care vor incerca sa castige, zic eu, mai putin, dar mai trainic"., consulting strategist in cadrul XTB Romania, este de parere ca evolutia in urmatoarele 3 luni nu va fi omogena. "Unele state europene se vor comporta mai bine decat altele. In plus, vedem ca Europa este mai avansata in aceasta lupta impotriva noului coronavirus decat SUA, China si Coreea de Sud au iesit din primul hop, dar riscul de reaparitie trebuie monitorizat cu mare atentie de catre toate tarile". Elementul cheie in aceasta situatie este durata pandemiei, care insa nu poate fi estimata cu exactitate, iar raspunsul autoritatilor si durata masurilor restrictive vor fi esentiale, mai spune Claudiu Cazacu."Se constata un grad foarte ridicat de incertitudine in prognoze, cu scenarii foarte variate privind evolutia economica in zona Euro in urmatoarele 3 luni, in vreme ce, pentru SUA, JP Morgan estimeaza un minus de 14% in Q2 fata de Q1, iar S&P minus 12% in aceeasi perioada. World Economic Forum vorbeste despre China cum ca pare sa-si revina cel mai repede din aceasta situatie. Personal cred ca este usor optimist scenariul acesta", este de parere analistul. Cazacu considera ca varful la nivel global va fi atins in circa 1 luna, adica in luna mai, si se asteapta ca perioada de vara sa fie mai linistita."Deci, un scenariu destul de optimist in privinta trendurilor asociate virusului pentru urmatoarele 3 luni, dar cu situatii destul de dificile pe un orizont mai scurt", concluzioneaza acesta., investitor la bursa de 17 ani, unul dintre pionierii educatiei financiare in Romania, expert in Bitcoin, medic si autor, considera ca "exista o incertitudine totala in momentul de fata"."Exista o corelatie stransa intre piata cripto, Bitcoin si pietele financiare internationale. Acest lucru este determinat de faptul ca unele fonduri de investitii majore investesc in criptomonede. Iar faptul ca Bitcoin a reactionat negativ la criza produsa de Covid-19 este un semnal destul de rau pentru minerii care asigura functionarea retelei de Bitcoin. Ei primesc o plata, in Bitcoin, de fiecare data cand produc blocurile din blockchain. Iar aceasta plata scade o data la circa 4 ani prin procesul de halving.Urmatorul halving va avea loc candva in luna mai, cand minerii vor primi jumatate din cantitatea de Bitcoin pe care o primeau pana atunci la producerea un bloc. Totodata, pretul Bitcoin a scazut, deci ei se afla intr-o situatie extrem de dificila. Cu toate acestea, nu putem spune ca Bitcoin nu va mai fi profitabil pentru producerea de blocuri. Sigur, anumiti mineri cu cipuri mai vechi, vor inchide minarea de Bitcoin, dar cei cu cipuri noi vor continua sa mineze.Asadar, in niciun caz nu vom asista la o prabusire a retelei, cel putin asa estimeaza specialistii internationali care urmaresc acest domeniu", explica acesta. Cat priveste evolutia pe piata a criptomonedelor in urmatoarele 3 luni, Luca Dezmir face referire "swing-uri mari, piete agitate, volatilitati extrem de mari". "Nu recomand day trading, dar putem intra in pozitii in functie de apetitul la risc si capitalul fiecaruia"., antreprenor, expert in cresterea accelerata a IMM-urilor si investitor la bursa, ofera o serie de recomandari pentru urmatorul trimestru financiar. Pentru cei care nu au o rezerva de bani care sa le acopere cheltuielile pe 3, 6 sau 12 luni, sa o construiasca rapid, reducand din cheltuielile zilnice. Siguranta unui cash ofera optiunea de a evita decizii emotionale, in perioada de decelerare economica. Pentru cei care au un back-up mai mare de 100.000 Euro in aceeasi banca, sa imparta economiile intre mai multe banci pentru ca Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare nu acopera mai mult de aceasta suma in caz ca banca respectiva intra in faliment."Recomand diversificare in investitii. Eu investesc in afaceri mici, in imobiliare, la bursa, titluri de stat, titluri corporative si metale pretioase. Pe bursa va recomand sa luati in calcul ETF-uri, adica pachete de actiuni la mai multe companii din lume, nu actiuni individuale.Randamentul, de exemplu, pentru SP500 (500 cele mai mari firme din SUA) este de 10% pe termen lung (istoric vorbind). 'Follow the money' este un alt principiu pe care eu ma bazez. Sa ne uitam, asadar, la oamenii cu bani. Uita-te la marii investitori din lume ce fac cu banii lor, pentru ca ei stiu cu siguranta mai multe decat noi. Nu in ultimul rand, recomand intelepciune si ratiune in orice decizie investitionala", mai spune antreprenorul., doctor in economie, fost broker la BVB. profesor in piete de capital la Universitatea Romano-Americana si consultant in afaceri, crede ca situatia globala este complicata, cu caderi abrupte si o revenire lenta catre final de an. "Important este sa fim cat mai obiectivi si sa incercam sa filtram informatiile venite de la turma. Sa nu uitam ca investitorul inteligent este un realist care vinde la optimisti si cumpara de la pesimisti, asa cum spunea marele economist Benjamin Graham.De asemenea, in aceasta perioada de volatilitate crescuta sfaturile lui Warren Buffet are trebui ascultate si aplicate cu sfintenie. El spune ca exista 2 reguli pentru investitii de succes. Regula numarul 1 este sa nu pierzi bani. Iar regula numarul 2 este sa nu uiti niciodata de regula numarul 1", spune George Ionescu. El conchide ca daca ne uitam la analiza tehnica, aceasta pare a da trendul in urmatoarele 3 luni., consultant de afaceri si specialist in business continuity, investitor cu experienta de peste 23 de ani pe piata de capital si de peste 12 ani in piata Forex.El este convins ca ce se va intampla in urmatoarele 3 luni nu poate fi prevazut, dar ca va depinde de situatia din fiecare tara in parte. Cu cat politicile de distantare sociala vor fi mai puternice, cu atat recesiunea va fi mai severa. El este de parere ca dupa ce vom trece peste valul principal al epidemiei vom asista la falimente ale firmelor mari care ard cash, fara a avea si profit din operare.Accesul la bani va deveni mai dificil, vor exista schimbari de paradigma in activitatea companiilor datorita faptului ca munca de acasa reduce costurile de overhead si cheltuielile cu inchirierea birourilor. Fara dubii, comportamentul investitorilor si al oamenilor se va schimba. Oamenii vor fi mult mai atenti la lucrurile pe care dau banii si isi vor construi resurse de bani, fonduri de urgensa.Cat priveste investitiile in start-up-uri, pe viitor, nu va mai fi suficienta doar o idee pentru a atrage capital si vom vedea din ce in ce mai putin runde de finantare pre-revenue. De asemenea, multe dintre companiile romanesti vor invata sa dezvolte planuri de continuitate a afacerilor, care nu au fost o prioritate pana acum", mai explica Maioreanu., investitor, financial coach, consultant fiscal si fondator al comunitatii de finante personale si investitii Stiinta Banilor, vede prognoza pentru urmatoarele 3 luni direct legata de evolutia situatiei medicale care ar trebui sa se lamureasca in acest interval de timp."Probabil ca se vor seta urmatoarele etape de lupta impotriva virusului. De asemenea, vom putea evalua rezultatele masurilor de izolare sociala, cat si costurile economice ale acestor masuri. Ne asteptam la mai multa certitudine care sa contribuie la scaderea volatilitatii pietei si la stabilirea unei directii clare. Cele mai importante aspecte sunt dezvoltarea pe scenarii si planul de actiune pe ambele variante de dezvoltare, fie rezolvarea crizei si reluarea economiei, fie adancirea crizei medicale si, respectiv, financiare", mai spune acesta.studiaza si lucreaza cu fonduri de investitii si piete de capital, fiind investitor activ in pietele financiare. El vede incertitudine in prognozele pentru urmatoarele 3 luni si mai degraba merge in zona asteptarilor de rezolvare sau relaxare a carantinei. Abia dupa aceea, considera el, se va putea face o prima evaluare a efectelor economice, care cu siguranta vor include o recesiune, companii intrate in faliment, scaderi semnificative, se peste 10%."Chiar daca bancile centrale injecteaza sume mari, blocajul economic e prea mare si include prea multe tari ca sa putem spune ca economia se va vindeca in curand. In 3 luni, poate vom fi mai liberi sa ne miscam, dar din punct de vedere economic este prea devreme sa vedem efectele adevarate ale recesiunii care urmeaza", mai spune Dan Sulica.coordoneaza platforma de informatii financiare Financial Market, unde scrie despre bursa, investitii si finante personale. El crede ca dupa o perioada de stabilizare a numarului de imbolnaviri vom putea face previziuni. "In luna mai, sa ne asteptam la o aplatizare a numarului de imbolnaviri.Masurile de distantare sociala isi vor fi facut efectul, iar sectoare precum productia, transportul si serviciile, inclusiv turismul, isi vor relua treptat activitatea", este de parere Tiberiu Porojan. In opinia sa, piata farma, livrarile la domiciliu, solutiile de video streaming, marketplace-urile si alte companii online vor prezenta interes pentru investitori, in perioada urmatoare.este un tanar antreprenor, care scrie despre investitii si finante personale pe laurentiumihai.ro de mai bine pe 7 ani si investeste activ de 6 ani. El nu este optimist pentru perioada urmatoare, fiind ingrijorat ca daca situatia va continua ne vom confrunta si cu o criza alimentara.La nivel de investitii, Laurentiu Mihai vede un an plin cu suisuri si coborasuri. El estimeaza ca pretul aurului va creste in 2020. "Eu cred ca lucrurile o sa continue sa scada, trebuie sa mai avem rabdare si sa ne uitam cu atentie la evolutia situatiei in Statele Unite", conchide acesta., account manager in cadrul XTB Romania, subliniaza asupra importantei diversificarii portofoliului, pentru reducerea riscurilor asociate oricarui tip de investitie. Pentru acest scop, se pot folosi instrumente financiare diferite, care se combina pentru a reduce riscul si a spori rentabilitatea."Investitiile trebuie distribuite in diferite clase de active in asa fel incat sa existe un echilibru intre activele cu risc mare, dar cu o rentabilitate ridicata si cele cu risc mic, dar si cu potential de castig mai redus. Cu toate acestea, necesita sa avem in vedere faptul ca diversificarea dusa la extrem poate aduce mai multe efecte negative decat pozitive", mai spune Razvan Topa.La maratonul de prezentari video al XTB Trading Masterclass pot participa atat clientii existenti ai XTB Romania, cat si noii clienti. Inregistrarile se pot face pe site-ul companiei, unde utilizatorii se pot conecta cu un cont real sau demo.Dupa inregistrarea in campanie, utilizatorii vor primi informatiile necesare pe email impreuna cu un cont demo creat automat, gratuit, valabil 30 de zile.