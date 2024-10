Virusii, o amenintare pentru cumparatorii online din Romania

Peste 48.000 de noi amenintari informatice au aparut in prima jumatate a anului in curs pentru calculatoarele utilizatorilor din Romania, potrivit diviziei de securitate a datelor, BitDefender, din cadrul companiei romanesti Softwin, care realizeaza un top al celor mai periculosi 10 virusi care au infectat computerele romanilor.In urma analizei, s-a constatat ca utilizatorii de e-mail din Romania continua sa deschida mesaje cu atasamente virusate, fapt confirmat si de primele trei pozitii din top, ocupate de virusi care se transmit prin e-mail.

Cel mai raspandit virus in primul semestru ramane Netsky.P, prezent pe primul loc si in topurile anterioare. Succesul lui se bazeaza pe tehnici de inginerie sociala, foarte bine puse la punct.

Mesajul pare sa fi ajuns la destinatar din greseala si include mentiunea ca a fost scanat de un produs antivirus. De asemenea, atasamentele au nume atragatoare, dandu-se drept carti in format electronic, albume ale unor artisti la moda, imagini cu continut pornografic ale unor celebritati etc.

Cel mai periculos in primele sase luni din 2006 a fost virusul Nyxem.E. Odata instalat pe calculator, acesta sterge documente, fisiere, programe si alte aplicatii, putand face ca sistemul sa devina inutilizabil. In fiecare zi de 3 a fiecarei luni, Nyxem cauta pe hard-discurile disponibile fisiere cu extensii precum .doc .xls .zip .pdf .pps .ppt .psd .rar.mdb .mde .dmp, sterge continutul acestora si il inlocuieste cu un mesaj de eroare. Laboratorul de analiza BitDefender a fost primul din lume care a lansat semnatura pentru acest virus.

"Pe langa acesti virusi, mesajele electronice nesolicitate (spam) continua sa se inmulteasca. Interesant nu este insa faptul ca numarul acestora a crescut, fenomen ce se petrece de ani buni, ci o schimbare de orientare a spammerilor. Daca pana acum in topul mesajelor electronice nesolicitate se aflau cele care faceau publicitate la site-uri cu continut pornografic, in ultimele sase luni acestea au pierdut mult in favoarea mesajelor de tip phishing (o metoda de furt de date personale - n.r.). Numai in luna mai, s-au inregistrat peste 20.000 de incercari de phishing la nivel mondial", a declarat Bogdan Dumitru, manager de produs BitDefender in cadrul Softwin.

Un astfel de atac, a fost cel indreptat asupra utilizatorilor serviciului Yahoo 360, in scopul sustragerii parolelor de Yahoo. Anul acesta s-au inmultit atacurile de phishing si in Romania, transmise cu intentia de a obtine date personale, parole, coduri PIN, menite sa aduca castiguri financiare. Acest fenomen apare ca efect al extinderii comertului electronic si in tara noastra. Au fost luati in vizor in special utilizatorii site-urilor de cumparaturi online.

"Ne asteptam pe viitor la virusi din ce in ce mai complecsi, mai multi viermi, rootkituri mai sofisticate. Ca intotdeuna, sfatul nostru pentru utilizatorii de calculatoare este sa utilzeze programe antivirus, antispam, firewall si antispyware actualizate si sa navigheze cu maxima atentie pe Internet", a concluzionat Bogdan Dumitru.

