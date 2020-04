Studiu: Opt din zece manageri estimeaza scaderi importante ale veniturilor si profitului companiilor, care vor dura pana la finalul anului

57% - Productivitatea angajatilor este afectata negativ

37% - Probleme cu fluxul de numerar

29% - Clientii au amanat sau redus achizitiile in zone afectate de virus

24% - Clientii au amanat sau redus achizitiile, pe fondul unor probleme ale companiilor in relatia cu furnizorii

24% - Au amanat lansarea unor produse sau servicii

21% - Au blocat procesul de angajare

Doar 53% dintre organizatii si-au putut adapta estimarile financiare la situatia curenta, avand in vedere mediul intr-o continua schimbare si durata starii de urgenta impusa de pandemie, toate acestea contribuind la un nivel ridicat de nesiguranta in mediul de business.

Scaderea fluxului de numerar va avea un impact puternic asupra companiilor, afectand viabilitatea acestora. Autoritatile din multe tari de pe glob au anuntat in acest sens pachete financiare de sprijin pentru companii. Cu toate acestea, directorii financiari care au participat la studiul ACCA sunt rezervati in a afirma daca acestea vor avea o contributie majora. Opt din zece lideri de business iau in calcul o scadere a veniturilor si profitului."Datele colectate global confirma faptul ca raspandirea Covid-19 va afecta serios majoritatea domeniilor de activitate, indiferent de marimea companiilor, regiunea sau tarile in care acestea activeaza. Principala problema in mediul de business este reprezentata de lipsa de predictibilitate care nu permite o organizare clara, reactii si estimari corecte.Chiar daca aceasta perioada este foarte dificila, trebuie sa ne uitam si la oportunitati si sa luam in calcul orice optiuni pentru a permite companiilor mari sau mici sa supravietuiasca", a declarat Jamie Lyon, Director Business Management, Cercetari Profesioniste - ACCA.Studiul ACCA a fost realizat pentru a intelege cum sunt afectate afacerile din intreaga lume din perspectiva membrilor ACCA - specialisti in finante, activi intr-o varietate ampla de companii si organizatii din intreaga lume.Rezultatele creeaza o imagine de ansamblu a implicatiilor pe termen mediu, evidentiind, in egala masura, masurile luate sau planuite de companii pentru atenuarea daunelor. De asemenea, studiul prezinta si lectii pe care mediul de business le poate invata din aceasta pandemie."Concluziile pentru respondentii din Europa Centrala si de Est, inclusiv un grup de 74 de experti financiari din Romania, arata ca primele trei probleme care afecteaza intreprinderile si liderii in acest moment de incercare sunt: productivitatea angajatilor, comenzile scazute si fluxul de numerar. Doar 46% dintre liderii afacerilor au reusit sa isi schimbe bugetele si previziunile financiare pentru anul acesta, iar, dintre acestia, 80% prognozeaza o scadere in 2020, comparativ cu anul trecut", afirma Andreia Stanciu, director ACCA pentru Europa de Sud-Est.ACCA recomanda companiilor si organizatiilor sa apeleze acum la strategiile clasice de actiune in perioade de criza. Importante sunt trei elemente cheie:Actionati si raspundeti sustenabil, gandind pe termen lung, acordand atentie deosebita angajatilor si actionarilor;Analizati informatiile colectate din diverse surse si identificati ce va poate ajuta in securizarea afacerii;Anticipati impactul asupra propriei afaceri si tendintele care se contureaza.Jamie Lyon, cel care a condus aceasta cercetare afirma: "Toti suntem afectati, dar studiul arata ca organizatiile si companiile mici au cel mai mult de suferit. Identificarea unor surse de finantare si echilibrarea fluxului de numerar sunt preocupari comune in lumea de business, dar pentru companiile mici aceste sarcini se dovedesc mult mai dificile, patru din zece companii mici chestionate afirmand ca nu au un plan de asigurare a continuitatii afacerii"."Peste noapte, piata muncii s-a schimbat. Pe termen scurt, liderii se vor confrunta cu un mediu de lucru dificil, o productivitate si un nivel de implicare al angajatilor scazut, la acestea adaugandu-se elemente ca scaderea drastica a cererii, problemele in relatia cu furnizorii, mobilitatea scazuta, intarzieri in lansarea unor produse sau servicii, stoparea unor investitii si asa mai departe", adauga directorul ACCA."Toate aceste aspecte sunt interconectate si afecteaza stabilitatea financiara a unei companii. Este incurajator sa vedem, insa, in acest context, angajamentul multor organizatii de a sustine si proteja in primul rand sanatatea si interesele angajatilor, clientilor si a actionarilor", incheie Jamie Lyon.