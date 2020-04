Studiu EY: Liderii de business privesc dincolo de criza si configureaza noi planuri de fuziuni si achizitii

Pregatiri pentru ceea ce urmeaza

Aproape trei sferturi (73%) dintre respondentii studiului EY, derulat in randul a peste 2.900 de directori executivi din 45 de tari, preconizeaza ca pandemia de COVID-19 va avea un impact puternic asupra economiei globale prin perturbarea lanturilor de aprovizionare si scaderea consumului. In acelasi timp, directorii executivi isi reevalueaza modelele operationale ca reactie la criza.Oprirea activitatii in multe parti ale lumii a scos la lumina vulnerabilitatile din lanturile de aprovizionare ale multor companii, peste jumatate dintre acestea (52%) luand masuri pentru a modifica actuala configuratie si 41% investind in accelerarea automatizarii.Avand in vedere ca aproape jumatate dintre liderii de afaceri de la nivel global (49%) au raportat chiar si inainte de actuala criza marje de profit similare sau mai mici decat cele de acum doi ani, aproape toate companiile (95%) se asteapta la scaderi suplimentare ale marjelor odata cu incetinirea economiei globale., a declarat:Multe companii (72%) aveau deja in derulare initiative majore de transformare, declansate ca urmare a presiunilor asupra tintelor de venituri si de profit, potrivit respondentilor studiului.De asemenea, majoritatea intentioneaza sa isi reexamineze strategia si portofoliile cu o mai mare regularitate. Top managerii executivi spun ca, dupa revenirea la un oarecare nivel de normalitate, se vor concentra pe prioritizarea schimbarilor prin noi investitii in digital si tehnologie (43%) si prin alocarea de capital la nivelul intregului portofoliu (42%)Recuperarea post-criza indica un model de transformare prin fuziuni si achizitiiIn pofida faptului ca atentia conducerilor companiilor se indreapta in prezent in directia acestei urgente sanitare globale fara precedent, directorii executivi isi regandesc si planurile post-criza.In timp ce 54% dintre respondenti se asteapta la o perioada de revenire lenta, cu o prelungire a incetinirii activitatii economice pana in 2021, 38% anticipeaza un reviriment rapid si o revenire la activitatea economica normala in trimestrul al III-lea al acestui an. Doar 8% dintre respondenti considera ca va exista o perioada prelungita de recesiune, cu o revenire a activitatii economice in 2022.Avand in vedere ca majoritatea companiilor pleaca de la premisa unei recuperari pe termen mediu, intentiile de a cauta oportunitati de fuziuni si achizitii in urmatoarele 12 luni se mentin la niveluri ridicate (56%) pe parcursul actualului ciclu de tranzactii.Ca o consecinta a COVID-19, directorii executivi din toata lumea au declarat ca vor acorda mai multa atentie rezistentei la socuri a companiilor vizate, atunci cand evalueaza o tranzactie (38%) si ca anticipeaza o scadere a valorilor estimate ale tranzactiilor (39%).