Seful de proiect al Bechtel, pentru autostrada Transilvania, responsabil de prabusirea unui tunel in Albania

Noul sef de proiect al autostrazii Transilvania este responsabil, ca reprezentant al Bechtel in Albania, de prabusirea unui tunel de pe autostrada Tirana-Kosovo, aflata in prezent in constructie

Mike Swinford il va inlocui din functie, incepand cu luna decembrie 2009, pe Mike Mix, actualul manager de proiect, scrie Gardianul.

Autostrada din Albania unde s-a prabusit tunelul pe 7 noiembrie este realizata de consortiul americano-turc Bechtel-Enka. Nu au fost victime.

Numirea lui Swinford, decizia lui Berceanu

Pentru ca numirea lui Mike Swinford sa devina efectiva, este nevoie de avizul ministrului transporturilor, Radu Berceanu, si a directorului general al Companiei de Autostrazi si Drumuri Nationale, Dorina Tiron.

