Managementul crizei: decizii de business inspirate de real-time data, pentru provocarile pandemiei

Aceasta a fost tema webinarului Online Power Sessions de pe 7 aprilie, organizat in parteneriat cu Wall Street si gazduit de Radu Marcusu, CEO Upswing Adresat businessurilor receptive la schimbarile care au loc in randul consumatorilor si totodata acelora care vor mai mult decat sa supravietuiasca pandemiei, webinarul Certitudine in vremuri incerte, prin real time data a pus accent pe nevoia promptitudinii in aceasta perioada, precum si pe necesitatea unor decizii inspirate de business si de marketing, decizii pe care le poti lua doar pe baza informatiilor si datelor de actualitate.Iata care au fost punctele cheie ale prezentarii si cum poti folosi aceste insights pentru a lua decizii de business mai bune:Pozitionarea strategica si puterea financiara a companiei dicteaza patru scenarii in care se pot regasi businessurile in aceasta perioada. Iata ce trebuie sa faci, in functie de categoria in care te incadrezi:: redu costurile, pastreaza numerarul si, daca este cazul, pivoteaza modelul de business.: concentreaza-ti eforturile pe campaniile care iti aduc ROI si opreste-le pe celelalte; pune accent pe produsele de baza si pariaza pe obiective si castiguri pe termen scurt.: foloseste-te de avantajele competitive si seteaza-ti obiectivele pe termen mediu si lung.: consolideaza-ti pozitia pe piata si cauta sa obtii rezultate pe termen mediu si lung.Indiferent in care scenariu te afli, tine cont de cronologia businessurilor in timpul crizelor:: redu cheltuielile si implementeaza strategii pe termen scurt.: stabileste-ti strategia si actiunile de marketing pe termen mediu.: elaboreaza strategia pe termen lung si stabileste obiective clare pentru campaniile de marketing si content marketing.Gazda webinarului a adus in discutie si principiile, respectiv metodologia dupa care agentia de SEO & content Upswing se ghideaza in aceasta perioada, pentru a depasi provocarile specifice prin care trece in contextul pandemiei de COVID-19.Din dorinta de a face fata provocarilor generate de criza, dar si pentru a ajuta industria, agentia a lansat Upswing COVID-19 Trends , un tool gratuit integrat cu Google Trends, care reflecta in timp real interesul consumatorilor pentru 100k de cuvinte cheie analizate din 25 de industrii.Emotiile primeaza in aceasta perioada, iar acest lucru se reflecta in interesele si comportamentul consumatorilor. Aici vei gasi datele de care ai nevoie pentru a-ti intelege mai bine publicul si pentru a-ti adapta strategia si planul de actiune in concordanta cu schimbarile:In modulul Emerging Trends dintr-o industrie, poti vedea cuvintele cu cele mai mari cresteri din ultima saptamana. Sorteaza-le cu ajutorul filtrelor pentru a le ordona alfabetic, in functie de volumele de cautari sau de nivelul ascendent al trendului.Volumele de cautari din martie 2020 ne ajuta sa facem o prognoza precisa pentru felul in care vor arata acestea in urmatoarele 30 de zile. Acest forecast se bazeaza pe trendurile anterioare si pe cele mai noi date din Google Trends.In sectiunea TrendX poti vedea diferentele de crestere sau scadere a trendurilor din ultimele 3 zile, comparativ cu perioada anterioara declansarii crizei.Datele din Search Volume Forecast nu acopera intreaga lista de cuvinte cheie dintr-o industrie, ci doar pe cele mai importante dintre ele. Pentru lista completa, vei accesa modulul All data, unde poti vedea: volumul de cautari pentru fiecare cuvant din martie 2019, martie 2020 si diferenta dintre ele, dar si trendul pentru ultimele 4 saptamani.Poti folosi aceste date pentru a-ti ajusta modelul de business, strategia si mesajele de marketing din multiple puncte de vedere:- tendintele pot sta la baza unor prognoze financiare si aduc claritate in elaborarea unui nou plan de business, aliniat la acest context;- odata ce stii care sunt produsele care se cauta acum, iti poti reface stocurile pentru care exista cerere si poti lua decizii in ceea ce priveste categoriile de produse pentru care nu exista cerere;- de la crearea pe site a unor categorii specifice, pe care utilizatorii le cauta, la linking intern pentru paginile de produse sau categorii cautate, carora vrei sa le cresti autoritatea si alinierea tuturor mesajelor de marketing si a strategiilor de SEO si PPC.Urmareste integral webinarul Upswing si afla mai multe despre descoperirile acestei perioade, dar si despre felul in care gestioneaza criza cea mai importanta agentie de SEO si content din Romania.