Justin Timberlake este director de creatie al producatorului de bere Bud Light Platinum

Cantaretul pop Justin Timberlake a fost numit in functia de director de creatie al brandului Bud Light Platinum, care produce bere, acesta urmand sa contribuie artistic la promovarea produselor companiei.

Actorul din "Reteaua de socializare" va fi atat consultant cultural, cat si muzical pentru compania de bere, urmand, de asemenea, sa fie distribuit intr-un spot publicitar pentru produsul Platinum Night, informeaza contactmusic.com.

Clipul de promovare va fi difuzat in premiera duminica, in timpul galei de decernare a premiilor Grammy.

"Bud Light Platinum confera berii o estetica rafinata, distincta, care se potriveste perfect cu tot ceea ce fac eu. Astept cu nerabdare nu doar sa fiu parte din procesul creativ, ci si sa promovez alti artisti talentati", a declarat Timberlake.

Totodata, directorul de marketing al companiei, Paul Chibe, sustine ca artistul va oferi mult mai multe decat prestatia muzicala, adaugand: "Justin Timberlake este una dintre cele mai mari minti creative din industria de divertisment, iar viziunea sa ne va ajuta pe viitor sa definim identitatea Bud light Platinum in spatiul lifestyle".

"De anul trecut, de la lansarea Bud Light Platinum, am incercat sa aduc brandul mai aproape de muzica, incluzand in primele noastre reclame piese ale lui Kanye West si Avicii. Parteneriatul cu Justin, care marcheaza si revenirea lui in muzica, va aduce un plus de relevanta si de credibilitate brandului", a mai spus Chibe.

Cantaretul, compozitorul, producatorul, dansatorul si actorul Justin Timberlake, in varsta de 31 de ani, a devenit celebru ca membru fondator al formatiei 'N Sync si a fost recompensat cu sase premii Grammy si un premiu Emmy.

In 2002, el a lansat primul sau album solo, "Justified", urmat de "FutureSex/ LoveSounds", in 2006. Cu primele doua albume solo, Timberlake a vandut peste 18 milioane de copii in toata lumea, iar alaturi de 'N Sync - 50 de milioane de unitati.

Cel mai nou album al cantaretului american, "The 20/20 Experience", va fi lansat pe piata pe 19 martie.

