Cristina Batlan, Musette: Lux inseamna libertate

Cristina Batlan, fondatorul brandului Musette, vorbeste despre afacerea pe care a inceput-o la 18 ani cu un capital de 700 de dolari si renuntand la facultatea de drept. Nimeni n-a invatat-o ce inseamna sa fii om de afaceri, dar intotdeauna a stiut ce isi doreste.

Pentru 2013 are in plan continuarea expansiunii Musette in afara Romaniei, afacere care s-a dezvoltat organic si i-a oferit perfectiunea, chiar in cea mai recenta colectie: modelul de pantofi Paz- in editie limitata- este perfectiunea, sustine Cristina Batlan, intr-un interviu acordat Business24.

Ati pornit acest business la 18 ani, o perioada in care multi copii dau prioritate altor planuri, mai putin celor profesionale. Care a fost reteta succesului, la o varsta atat de frageda?

Am facut parte dintre tinerii care cauta sa inteleaga ce le place cu adevarat, nu ce le-ar placea altora pentru ei. Sau poate ca asa a fost sa fie. La 18 ani am schimbat in lei capitatul de 700 de dolari de care dispuneam si am hotarat sa mergem inainte. Am trecut prin momente grele, insa niciodata nu ne-am gandit sa renuntam. Pentru succes iti trebuie dorinta, si oricate carti ai citi, nu poti invata sa vrei si nimeni nu poate sa vrea in locul tau.

Ati pornit pe calea avocaturii si ati "schimbat macazul", pe calea antreprenoriatului. Ce v-a determinat sa luati o astfel de decizie?

Am inteles destul de repede ca nu voi profesa avocatura, ca nu-mi place si am renuntat. Cred ca poti fi bun daca faci ceea ce iti place.

Cine v-a invatat ce inseamna a fi om de afaceri?

Din pacate nu am avut un mentor, oricum ne aflam la inceputul capitalismului sau economiei de piata in Romania si nu aveam prea multe exemple. Invatam din actiunile noastre si inovam.

Care sunt cele mai mari provocari pe o piata cum este cea a modei?

Moda este intr-o continua miscare, colectii la fiecare trei luni, show-uri si foarte multa munca. Traiesti ca si cum ai avea mai multe vieti, cu fiecare colectie te reinventezi.

La ce nivel a ajuns in 2012 afacerea Musette?

Musette s-a dezvoltat organic, acum ma aflu la Paris, de la deschiderea unui nou magazin Musette, in Marais.

Ce planuri aveti pentru 2013?

Expansiunea noastra in afara Romaniei continua.

Va ramane timp si pentru planurile personale? Ce pasiuni aveti?

Am norocul sa lucrez impreuna cu sotul meu, sa nu-i simt lipsa. Musette este a doua nostra familie, o familie acum de peste 300 de suflete. Desenez si ascult muzica.

Va place sa investiti banii in tinute elegante? Care este perechea dumneavoastra preferata de pantofi?

Sunt "fashion addicted", sunt receptiva la tot ce este nou. Modelele clasice sunt mereu o investitie buna, insa eu sunt un client atipic. In aceasta colectie cred ca modelul Paz- in editie limitata- este perfectiunea.

Ce inseamna luxul pentru dumneavoastra?

Lux inseamna calitate, nu doar o imagine care ni se inoculeaza, fond si nu forma. Lux inseamna libertate.

Cum alegeti sa va relaxati in weekenduri si in vacante?

Sunt o persoana extrem de activa, nici un proiect nu mi se pare prea greu, asa ca de multe ori imi doresc in vacante sa lenevesc zile in sir, sa nu ma gandesc la nimic, desi de fiecare data am laptop-ul si cel putin o revista cu mine.

