Antreprenorul Octavian Badescu va candida la Primaria Capitalei

"Am asistat in ultimele doua luni la o situatie greu de acceptat in secolul XXI. Institutiile statului ne-au lipsit de libertati esentiale si au fortat antreprenori sa isi inchida afacerile si sa lase un million de oameni fara un loc de munca. Statul nu a avut incredere in cetatenii sai ca se pot proteja, atat pe ei, cat si pe cei vulnerabili, apropiati lor. S-a preferat sa se impuna restrictii si institutiile statului sa pedepseasca cetatenii, in loc sa ii avertizeze, sa le ofere informatii si posibile solutii si sa ii ajute in mod real sa depaseasca, cu bine, provocarile.Toata lumea din jurul meu se plange de politicieni si de faptul ca activitatea lor afecteaza profund cetatenii cinstiti, care muncesc, platesc taxe si produc valoare in Romania. Insa, din pacate, foarte putini sunt cei care si fac ceva in sensul acesta. Eu am ales sa ma implic, motivat si de frica de a-mi fi atacate direct, in continuare si sub diferite forme, libertatea si proprietatea. In acelasi timp, am convingerea ca exista un suport popular pentru o noua abordare, in favoarea unei dezvoltari economice si a unei eficiente in relatia dintre stat si contribuabil. Vreau sa demonstrez ca exista alternative rationale la clasa politica actuala si ca noi, cei care am reusit sa construim ceva in cariera noastra, putem aduce rapid un suflu nou si o schimbare in bine si in administratia publica", spune Octavian Badescu.Antreprenorul militeaza pentru o guvernare centrala si locala democratica si eficienta, dar si pentru o relatie cetatean-stat bazata pe respect si pe principii de bun simt."Cred ca o tara poate performa doar atunci cand cetatenilor le sunt respectate drepturile individuale, cand statul are o interventie minimala in economie, cand percepe taxe si impozite corecte si le arata oamenilor, in mod transparent, pe ce le sunt cheltuiti banii. Mai cred in puterea comunitatilor de se implica in procesul de decizie locala si centrala si de a alege ceea ce e mai bine pentru ele. Pe astfel de principii imi voi baza formula de administrare locala a Bucurestiului, vizand anumite transformari sistemice, in masura de a pune lucrurile pe un fagas corect", adauga Octavian Badescu.Candidatura fondatorului companiei Freedom Group va beneficia, in primul rand, de sustinerea activa a comunitatii pe care a creat-o si pe care intentioneaza sa o dezvolte impreuna cu oameni care ii impartasesc viziunea."In masura in care si alti oameni, alte organizatii, formatiuni politice, impartasesc valori similare si considera ca putem face echipa in demersul de resetare a administratiei publice, am toata deschiderea la a lucra impreuna pentru a transforma Primaria Bucuresti intr-o institutie eficienta, transparenta, care respecta drepturile si libertatile cetatenilor. Hai la treaba!", a conchis Octavian Badescu.******************************************************************************Octavian Badescu este antreprenor in sectorul serviciilor si investitor, actualmente proprietar al companiei de consultanta imobiliara Freedom Group. In 2007, a fondat Sameday Courier, prima companie de curierat din Romania listata la bursa, apoi a activat in domeniul serviciilor de consultanta imobiliara. S-a implicat in proiecte sociale, precum cele ale comunitatii RBL. Sustinator al unei piete libere si al libertatii in ansamblu, in luna martie 2020, ca reactie la abordarea politica in problematica COVID-19, Octavian Badescu a demarat initiativa online #hailatreaba si a trimis conducerii statului o scrisoare deschisa, reunind vocile a peste 1.000 de persoane din toate mediile sociale, ce pretuiesc libertatea individuala.