Un laborator ultramodern de cofetarie si ciocolaterie se ridica pe DN1 - la intrarea pe Valea Prahovei

Situat in localitatea Banesti - Prahova, lipit practic de DN1 - pe sensul de mers catre munte, DULCELLE este un laborator modern de cofetarie & ciocolaterie unde veti putea gasi o gama larga de sortimente de prajituri, torturi si praline.Pasionati de creatie si frumos, cu o vasta experienta in spate, DULCELLE doreste sa-i surprinda si pe cei mai pretentiosi degustatori cu cele mai nebanuite texturi si arome, obiectivul laboratorului fiind acela de a oferi o emotie rara si neasteptat de placuta.Ioana, pastry cheful (foto jos) care conduce laboratorul DULCELLE, provine dintr-o familie cu traditie in domeniul cofetariei, aceasta practic crescand printre mixere si cuptoare, eclere si cozonaci, concursuri si competitii deEa este inconjurata de o echipa tanara dar si de oameni cu experienta, cofetari din garda veche, impreuna echipa realizand lucruri de exceptie.Ioana este un cakedecorator desavarsit, pasiunea ei pentru cakedecor regasindu-se in creatiile spectaculoase pe care ea impreuna cu echipa pe care o conduce le realizeaza.La nivel de ciocolaterie, Dulcelle beneficiaza de cele mai inalte tehnici de producere si realizare a ciocolatei fiind unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata in ceea ce priveste calitatea pralinelor comercializate.Viziunea Dulcelle este de a realiza produse de cea mai inalta calitate si a tine pasul cu tendintele in domeniu, multumirea clientilor fiind principala preocupare a echipei.In acest sens folosim ingrediente de top autentice, de la branduri cu renume international, dar si de la furnizori locali care ne pun la dispozitie fructe proaspete, bio, cu gusturi autentice romanesti, ne-a declarat Ioana - managerul DULCELLE.De asemenea Laboratorul DULCELLE pune la dispozitia pasionatilor o gama foarte variata de compozitii, acestea putand fi vizualizate in sectiune pe site-ul companiei, la sectiunea sortimente torturi:Orice comanda noua reprezinta o provocare pentru DULCELLE astfel incat pe usa laboratorului ies comenzi spectaculoase care incanta toti clientii si pasionatii din domeniu. Astfel, pe usa laboratorului DULCELLE iesspectaculoase dar si creatii deosebit de elegante pentru nunti sau aniversari.Pe partea de evenimente, DULCELLE se mandreste cu o gama foarte variata de prajituri delicioase, toate evenimentele fiin un real success. Echipa dispune de o logisrtica premium si de un intreg arsenal de vase, mese speciale desi cel mai important - de o echipa pregatita sa faca din fiecare eveniment unul extrem de reusit.Laboratorul DULCELLE este prezent pe web cu platforma