Simplifica-ti viata: Patru idei ingenioase pentru a-ti duce mica afacerea la nivelul urmator

Uneori este bine sa ai la indemana un tabel de Excel in care sa tii o lista de verificare la indemana pentru a-ti aminti pasii fundamentali pe care trebuie sa ii faci in mod regulat.Nu trebuie sa fii geniu pentru a intelege ca perseverenta si ambitia te pot duce pe culmile succesului.Tine minte, in schimb, ca este nevoie sa inveti din propriile greseli si sa fii un leader adevarat pentru echipa pe care ai strans-o in jurul tau. Intr-o afacere, oamenii loiali sunt esentiali, deci nu uita sub nicio forma de factorul uman.Iata in articolul de azi cateva idei pentru a-ti creste mica afacere:Intr-o strategie de afacere, marketingul are rol esential. Daca vrei sa ai succes, gandeste diferit, depasindu-ti competitorii. Bineinteles, asigura-te inainte de toate ca ai un site web foarte bine pus la punct si usor de folosit. De altfel, creativitatea isi spune cuvantul in acest caz, deci iata cinci idei pentru marketarea corecta a produsului tau:1. Serviciul de clienti trebuie sa fie prioritatea ta numarul unu.2. Stimuleaza-ti clientii fideli prin concursuri pe retelele sociale, produse gratuite de PR, vouchere cadou etc.3. Brandingul este esential in strategia de marketing, asa ca apeleaza cu incredere la specialisti care sa te ajute in acest sens.4. Ruleaza campanii Adwords si pe Facebook pentru a-ti creste vanzarile si notorietatea brandului.5. Video-marketingul a devenit din ce in ce mai popular in ultimii ani, asa ca YouTube este o platforma extraordinara de care te poti folosi.Foarte putine firme mici au o idee exacta despre numarul zilnic, saptamanal sau lunar al tendintelor financiare care au loc in cadrul organizatiei. Pentru tine este vital sa stii fluxul de numerar care intra si iese din compania ta.Angajeaza oameni pregatiti in acest sens, specializati in contabilitate, pregatiti sa rezolve orice problema financiara ar aparea.De altfel, daca ai mai mult de zece angajati, automatizarea procesului de pontaj iti va face viata mult mai usoara. Oeste adaptata oricarui tip de afacere pentru gestionarea usoara a orelor suplimentare, a zilelor de concediu si a salariilor angajatilor tai.Simplifica-ti viata, dar in acelasi timp investeste in oamenii din jurul tau.Stabilirea obiectivelor este esentiala pentru succesul afacerii tale. Utilizeaza-ti obiectivele pe care le-ai setat ca instrument de planificare continua pentru a te asigura ca evoluezi. De exemplu, poti sa cresti traficul pe site sau poti sa invesesti o suma mai mare in Facebook Ads pentru a te asigura ca vanzarile cresc.O prezentarea reusita a afacerii te poate ajuta sa gasesti sponsori care sa creada in visul tau. Pentru asta, ai nevoie sa stapanesti corect arta conversatiei si a discursului.Investeste intr-un curs de vorbit in public pentru a invata cum sa iti stapanesti emotiile, cum sa vorbesti pentru a atrage pe cei din jur, tonul pe care sa-l abordezi, limbajul corpului pe care sa-l folosesti atunci cand doresti ca persoanele din jur sa iti ofere respect si sa aiba incredere in tine.Fii informat, dar in acelasi invata cu un antreprenor trebuie sa aiba pus la punct un networking capabil sa-i sprijine afacerea.Nu te suprasolicita, asa ca educa-ti rabdarea, dar nu uita, de altfel, ca din greseli inveti. Fii curajos si asuma-ti riscuri, iubeste ceea ce faci si persevereaza ori cat de greu poate parea.