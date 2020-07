Sfaturi pentru intretinerea gazonului

Gazonul nu este pretentios, dar intretinerea lui presupune trei lucrari importante, respectiv udarea, tunderea si fertilizarea. Acestea trebuie efectuate din momentul in care rasar primele fire de iarba si pana la uscare, respectand anumite reguli pe care le vom detalia in cele ce urmeaza.Pentru a-si mentine aspectul verde si sanatos gazonul are nevoie de apa, de aceea trebuie udat frecvent. Acest lucru nu se realizeaza la intamplare, ci dupa un program foarte simplu de retinut si de respectat, asa ca nu vei avea nevoie sa-ti notezi in agenda. Astfel, in perioada de primavara si toamna, atunci cand temperaturile nu ajung la valori foarte ridicate, gazonul trebuie udat o data la doua zile, in timp ce vara va fi udat zilnic. Aceasta operatiune se face timp de cel mult 15 minute, in functie de temperatura de afara si de tipul solului. Nu trebuie sa exagerezi cu udatul, pentru ca excesul de apa va duce la putrezirea radacinilor, iar in final, la distrugerea gazonului.Vara, atunci cand temperaturile sunt foarte ridicate si iarba are nevoie de apa zilnic, gazonul trebuie udat dimineata, pana la ora 8.00 sau seara, dupa ora 20.00. Asta pentru ca, la orele amiezii, apa se va usca rapid pe firele de iarba fara a mai apuca sa se scurga pana la radacina.Este a doua operatiune importanta pe care trebuie s-o efectuezi cu regularitate, respectand si aici cateva reguli. Prima data, gazonul trebuie tuns cand iarba ajunge la o inaltime de 10 centimetri. Inaltimea optima pentru gazon este de 7-9 centimetri, de aceea, atunci cand tunzi iarba pentru prima data, trebuie sa iei doar varfurile, adica nu mai mult de o treime din lungimea firului. In lunile de primavara si toamna iarba creste mai repede, astfel ca gazonul va trebui tuns o data pe saptamana, respectand aceeasi regula ca la prima tundere.Vara, ritmul de crestere este mai redus, asa ca operatiunea poate fi repetata la doua saptamani. Secretul este ca, de fiecare data, gazonul sa fie tuns in directii diferite, pentru a deveni mai des si mai rezistent.Aceasta operatiune este destul de dificil de efectuat manual, mai ales daca gazonul se intinde pe o suprafata mare, asa ca iti recomandam o motocositoare de la Sculesimateriale.ro , care-ti va usura considerabil munca.Pentru a se dezvolta, gazonul are nevoie si de un sol bogat in substante nutritive si minerale, de aceea trebuie realizata si fertilizarea. Ingrasamintele se aplica in perioada in care iarba este uscata, la interval de doua luni, avand grija ca stratul sa fie intins uniform pe toata suprafata.De regula, ingrasamintele protejeaza gazonul si impotriva unor boli, dar daca totusi se intampla ca iarba sa fie atacata de o ciuperca, va avea nevoie si de tratament. Tratamentul se aplica imediat ce apar primele semne de ingalbenire a gazonului, dupa ce ai cerut in prealabil sfatul unui specialist fitosanitar.In cazul in care observi ca iarba s-a mai rarit in anumite zone, poti acoperi golurile create plantand seminte noi primavara, astfel gazonul isi va recapata aspectul uniform. Urmand aceste sfaturi cu regularitate, peluza ta va rezista intre 10 si 12 ani, aceasta fiind durata medie de viata a unui gazon bine intretinut.