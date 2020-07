Cum sa iti reinventezi afacerea in vremuri incerte: trei pasi esentiali pentru a capata incredere in tine

Multe persoane fie au un loc de munca unde nu sunt fericiti, fie au o afacere care nu le mai aduce satisfactie.De aceea, reinventarea business-ului - si a vietii tale in general - trebuie sa aiba loc cat mai curand pentru a aduce un scop si semnificatie pe plan profesional.Acest lucru este foarte important pentru oamenii care sunt dispusi sa se confrunte cu cele mai mari temeri si depun eforturi considerabile pentru a se reinventa cu totul.Pune-ti urmatoarele intrebari si raspunde cat mai sincer la ele. Ce vrei mai departe pentru afacerea ta? Care a fost scopul crearii unei afaceri proprii? Unde ai ajuns profesional pana in acest moment? Cum te-ai simtit traversand toate etapele de antreprenor? Ce obiective trebuie sa atingi pentru a trece cu bine de perioada nefasta in care te afli?Daca esti multumit, articolul acesta nu este pentru tine, dar daca simti ca ai nevoie sa umpli niste goluri in cariera, sfaturile din articol te pot ghida spre orizonturi mai bune.Lucrurile in societatea de azi se schimba din ce in ce mai mult si sunt intr-o continua alerta. Alegerile dificile te scot din zona de confort tocmai pentru a accesa implinirea pe toate palierele vietii. Asa ca porneste la treaba si nu amana!Renunta la atitudinea victimei, caci nu vei ajunge prea departe astfel. Daca te simti blocat, este momentul sa te opresti si sa regandesti toata strategia care te-a adus azi in situatia aceasta. Si poate vei spune ca unele lucruri nu le poti controla social, economic ori politic, ceea ce este adevarat intr-o buna masura.In schimb, in vreme de pandemie, multe afaceri s-au mulat pe situatie si au reusit sa iasa la liman. Poate ca nu au avut rezultatele de dinainte, dar nu au iesit nici in pierdere.De exemplu, daca pana acum afacerea ta nu a fost vizibila in mediul online, este timpul sa regandesti solutia. Facebook Ads si Google Ads sunt cele mai bune instrumente de vizibilitate a unei afaceri la ora actuala.Sunt multecare dau rezultate si alaturi de o echipa de marketing poti sa evoluezi enorm. Pentru a sti clar ce fel de metode de promovare sunt utile pentru afacerea ta, pentru inceput poti sa apelezi la consultata.Astfel, o echipa de specialisti in marketing va analiza corect metodele potrivite prin care sa ai succes in mediul digital. Pasii mici, dar conformi cu timpurile vor da roade garantat!"Ai incredere ca lucrurile vor functiona intr-un final, urmeaza-ti mereu intuitia si curiozitatea. Ai incredere in inima ta chiar si atunci cand te conduce dincolo de drumurile familiare". Sunt cuvintele lui Steve Jobs, fondatorul Apple, si se refera la importanta increderii in sine!Viata este un joc al increderii. Orice om este bantuit de diferite frici. Una dintre diferentele majore pentru persoanele care obtin ceea ce isi doresc este ca au un nivel de incredere colosal, chiar daca trebuie sa se prefaca in fata celorlati, macar pentru o perioada.Increderea este sa stii ca ceea ce vezi sau simti o sa se intample, chiar daca nu va fi exact in momentul pe care ti-l doresti.Nu mai cauta scuze, deoarece marea majoritate vor da vina pe altii, pe societate sau pe recesiune, dar foarte rar vor da vina pe ei! Schimba-ti mentalitatea intr-un domeniu aspru, in care doar cei mai buni sunt invingatori.Poti lua parte la traininguri si seminarii de antreprenoriat. Acestea nu doar ca te vor face sa intelegi cum trebuie sa iti manageriezi corect business-ul, dar si cum sa iti controlezi emotiile. Alege-ti modele printre oamenii de succes si invata din experientele lor. Conteaza foarte mult sa ai un mentor. Gaseste-l pe al tau!Majoritatea indivizilor "gandesc" in imagini. Nu exista niciun dubiu in faptul ca, desi nu esti o persoana foarte vizuala, poti folosi puterea vizualizarii pentru a recrea propria realitate. Aceasta se poate utiliza pentru a crea strategia de business care sa iti dezmorteasca veniturile, ajutandu-te sa te regrupezi.Nu cauta scuze, ci solutii! Cresti in tandem cu afacerea ta si invata sa te privesti sincer in oglinda!