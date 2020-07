Cum alegi corpurile de iluminat pentru exterior in functie de indicele de protectie IP?

Poti gasi o multime de corpuri de iluminat pentru exterior aici: https://egloromania.ro/26-corpuri-de-iluminat-exterior

Fie ca vrei sa amenajezi o gradina intima, placuta si familiara sau o curte foarte bine iluminata, perfecta pentru seri cu jocuri de societate sau gratare alaturi de prieteni, trebuie sa acorzi sistemului de iluminat o atentie sporita. Pe langa putere si intensitate, fiecare corp de iluminat are un anumit grad de protectie, aspect esential de care este nevoie sa tii cont. Iata ce presupune acesta!Daca deja ai inceput sa cauti corpuri de iluminat pentru exterior, probabil ca ai sesizat, pe toate ambalajele produselor, inscriptia IP ("indice protectie"), urmata de doua cifre. Ei, bine, este vorba despre gradul de etanseitate al fiecarui corp de iluminat, masurat conform standardelor utilizate in industrie. Prescurtarea IP este urmata, intotdeauna, de cele doua cifre, fiecare dintre ele referindu-se la un element diferit.Primul numar reprezinta masura in care corpul de iluminat poate oferi protectie impotriva obiectelor solide sau materialelor ce pot atinge corpul respectiv sau care se pot infiltra in interiorul sistemului de iluminat. Poate fi vorba de orice corp strain, de la insecte si particule de praf, pana la haine, accesorii sau parti ale corpului (de exemplu, degete sau brate care ating, accidental, becul).Cand interpretezi codul de siguranta, trebuie sa retii o singura regula: cifre mai mari, grad de protectie, pe masura. Daca esti in cautarea unor produse de calitate, poti vedea, online, corpuri de iluminat exterior de diferite dimensiuni, modele si culori.Iata ce semnifica fiecare cifra si cum poate fi interpretata:● 0: Protectie inexistenta, utilizare permisa doar in carcase speciale● 1: Protectie impotriva corpurilor solide cu diametrul mai mare de 50 mm (de exemplu, atingerea accidentala cu mana sau cu alta parte a corpului)● 2: Protectie impotriva corpurilor solide cu diametrul mai mare de 12,5 mm (degete sau obiecte de marimi asemanatoare)● 3: Protectie impotriva corpurilor solide cu diametrul mai mare de 2,5 mm (fire groase, unelte, sarme etc.)● 4: Protectie impotriva corpurilor solide cu diametrul mai mare de 1 mm (fire, suruburi, cuie)● 5: Protectie impotriva prafului si a altor reziduuri microscopice● 6: Protectie totala impotriva prafului (etanseitate maxima)A doua cifra din codul de siguranta se refera la protectia impotriva apei sau a altor lichide ce pot afecta buna functionare a corpului de iluminat. Cifrele pot varia de la 1 la 9 si pot fi interpretate astfel:● 0: Protectie inexistenta impotriva lichidelor● 1: Protectie impotriva condensului, a picaturilor care cad vertical● 2: Protectie impotriva picaturilor cu o inclinatie de pana la 15 grade● 3: Protectie impotriva picaturilor cu o inclinatie de pana la 60 grade● 4: Protectie impotriva picaturilor pulverizate din orice directie● 5: Protectie impotriva jeturilor de apa provenite din orice directie● 6: Protectie impotriva jeturilor de apa puternice si averse● 7: Protectie impotriva imersiei temporare (corpul poate fi introdus in apa)● 8: Protectie impotriva imersiei permanente (corpul poate fi tinut in apa)Astfel, un corp de iluminat cu indicele IP20 va putea fi utilizat fara probleme in interior, in dormitor sau living, pe cand un corp IP44 este mult mai indicat pentru o camera in care exista umiditate medie, precum baia.In privinta corpurilor de iluminat pentru exterior, alege produse cu un indice minim IP57 si opteaza pentru un grad cat mai mare de protectie.