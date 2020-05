Consiliul Investitorilor Straini doneaza 700.000 de lei catre Crucea Rosie Romana

Potrivit sursei citate, prin intermediul sumei donate au fost achizitionate trei ventilatoare si sapte monitoare ATI, aparate ce vor ajunge in tara la inceputul lunii iunie."Prin misiunea si actiunile sale, FIC promoveaza dezvoltarea economica sustenabila a Romaniei, solidaritatea si dialogul. Intelegand ca sanatatea oamenilor sta la baza oricarei dezvoltari, FIC a actionat in mod proactiv, prin implicarea membrilor sai in campania de donatii care a facut posibil acest rezultat. Vom fi in continuare prezenti in sustinerea autoritatilor si mediului non-guvernamental in sprijinirea acestui efort colectiv. Totodata, apreciem ca, in astfel de momente, autoritatile publice, mediul de afaceri si societatea civila dau dovada de solidaritate si initiativa, ceea ce indica progresul din societatea romaneasca. Credem ca acesta este aspectul pozitiv al crizei si oportunitatea pe care putem construi in viitor", a declarat Ramona Jurubita, presedinte al Consiliului Investitorilor Straini.La randul sau, Ioan Silviu Lefter, director general al Crucii Rosii Romane, a evidentiat reactia pozitiva a mediului de afaceri la nevoile sistemului medical."Suntem recunoscatori intregului mediu de afaceri, care a reactionat cu atat de multa deschidere la nevoile unei tari aflate in stare de urgenta. Este un moment fara precedent, in care toate eforturile ce vin sa ne sustina isi gasesc ecou intr-o miscare de solidaritate cu impact pozitiv asupra diminuarii efectelor acestei crize sanitare si umanitare deopotriva", a spus Lefter.Consiliul Investitorilor Straini (FIC) este asociatia care-i aduce impreuna pe cei mai importanti investitori cu capital strain din Romania, peste 120 dintre cele mai mari companii din tara cu o cifra de afaceri cumulata care reprezinta o cincime din economie si care au o contributie semnificativa la bugetul de stat. In cei peste 20 ani de la infiintare organizatiei, companiile membre FIC au sustinut intotdeauna importanta dialogului intre comunitatea de afaceri si autoritati.Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania este o organizatie umanitara, membra a Miscarii Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, auxiliara a autoritatii publice si abilitata prin lege sa vina in sprijinul persoanelor vulnerabile. Intreaga sa activitate se desfasoara in scopul alinarii suferintelor persoanelor aflate in situatii de risc fara nicio deosebire in ceea ce priveste nationalitatea, rasa, religia, varsta, sexul, apartenenta militara, sociala sau politica.Crucea Rosie Romana este prezenta la nivel national cu 47 de filiale teritoriale si peste 7.000 de voluntari care se implica activ in actiunile sale.