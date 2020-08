Ce este sistemul Master Key si cum iti poate ajuta afacerea?

Sistemul Master Key este un sistem de acces in organigrama. Aceasta metoda prioritizeaza accesul reflectand ierarhia unei intreprinderi sau al unui spatiu public si definim astfel cine si ce usa va deschide.Acest sistem presupune existenta unei chei Master, o cheie unica ce poate deschide mai multe usi, dar acele incuietori pot fi deschise si de propriile chei.Sistemele Master Key permit organizarea accesului intr-un anumit spatiu tinand cont de traseele anumitor persoane, precum si de limitarea accesului acestora in diferite incaperi.Este mult mai convenient pentru proprietarii sau administratorii unei cladirii, fiindca nu este doar practic (reduceti considerabil numarul de chei) dar si cu o securitate mai mare, mai ales in cazul incaperilor unde aveti bani sau documente confidentiale.Sistemele Master Key se divid in doua categorii in functie de nivelul de acces:, alcatuite din chei diferite, care deschid fiecare cate un cilindru () sau o alta incuietoare, si o cheie Master, care deschide toti cilindrii., care se impart in acces general - chei care deschid toti cilindri, acces partial - chei care deschid doar anumiti cilindri, si in cele din urma, chei care deschid doar cate un cilindru.- Complex de apartamente- Sistemele de paza dintr-o facilitate- Personalul de la curatenia unei firme- Pensiunile (aceeasi cheie deschide usa de la intrare si usa camerei unde urmeaza a fi cazat)- Companiile ce isi desfasoara activitatea intr-o cladire cu mai multi angajati- Intr-o locuinta, gradinarul nu va avea acces decat in gradina, vecinul in garaj...in schimb nu vor avea acces in alte parti ale locuintei.1. Directorul General are acces nelimitat2. Responsabilul departamentului tehnic poate deschide usa principala si biroul sau3. Responsabilul de depozit poate deschide depozitul si biroul sau4. Gardianul poate deschide poarta si cladirea tehnicaPentru realizarea acestor organigrame, cilindrii si lacatele sunt special fabricate in uzina furnizorului nostru, pentru a corespunde tuturor configuratiilor dorite.Daca doriti sa aflati mai multe despre, nu eiztati sa-i contactati pe cei de la Fernand.ro.este primul magazin online din Romania specializat in produse Made In Franta din domeniul feroneriei, sigurantei, bricolajului, curateniei etc.Isi doreste sa fie un asistent de incredere, care sa te ghideze in jungla produselor de feronerie si bricolaj: cilindri de siguranta, broaste si yale, lacate si antifurturi, manere si accesorii pentru usi si ferestre, scari si schele, produse de curatenie, de aici vine si sloganul Facem Treaba Impreuna.