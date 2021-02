Cand trebuie o companie sa investeasca intr-un generator electric?

Este bine ca orice achizitie sa fie facuta in deplina cunostinta de cauza pentru a nu regreta investitia facuta, de aceea, documentarea este un pas esential peste care nu ar trebui sa treci niciodata.Daca nu stiai generatoarele de curent electric functioneaza pe baza principiului inductiei electromagnetice. In cazul unui generator de curent profesional, miscarea de rotatie a generatoarelor se face cu ajutorul unui motor cu ardere interna pe baza de combustibil, cum ar fi benzina sau motorina.Generatoarele mai mari si mai puternice care functioneaza pentru mai mult timp au nevoie de motorina. Acestea sunt si cele mai silentioase dintre toate modelele, iar mai mult de atat vin cu un avantaj nesperat: au un cost de achizitie mai scazut.Acest lucru face ca amortizarea investitiei pe termen lung sa se faca mai usor, dar si mai rapid. Inainte de a alege un model de generator este important sa alegi generatorul in functie de puterea de care ai nevoie. Un generator prea mare ar fi inutil si ar insemna o investitie mare din partea ta, lucru ce poate fi evitat achizitionand fix generatorul cu puterea de care ai nevoie.Generatoarele sunt de doua feluri: fixe si mobile, in functie de modul si locul unde pot fi folosite. Cele fixe au de obicei o capacitate mai mare, iar cele mobile sunt extrem de avantajoase pentru cei care obisnuiesc sa calatoreasca si sa petreaca mai mult timp in aer liber, chiar si pe timp de noapte.Acestea sunt usor de transportat putand fi folosite simplu si rapid in caz de urgenta. Pe de alta parte, generatoarele fixe pot reprezenta sursa principala de curent a unei locuinte sau chiar a unei case de vacanta.Generatoarele de curent se clasifica si in functie de modul de pornire, astfel ca se disting 3 tipuri: cu pornire la sfoara, la cheie sau automat. Prima categorie nu afecteaza in nici un fel buna functionalitate a generatoarelor, pe cand cele automate sunt cele mai apreciate pe scara larga, datorita timpului extrem de scurt la pornire si efortului redus depus de utilizator. Pornirea la cheie este cea similara principiului de functionare a autoturismelor si este la fel de facila ca pornirea automata.In functie de tensiunea furnizata exista generatoare de curent monofazice si trifazice, iar alegerea lor se face in functie nivelul de energie necesar. Atunci cand optezi pentru un generator de curent electric, trebuie sa conferi atentie si tipului de racire.Tine cont de faptul ca generatoarele cu racire pe aer au nevoie de o mai buna aerisire pentru a functiona in parametrii normali. Mai mult, acestea fac mai mult zgomot comparativ cu cele cu racire pe baza de lichid care sunt mult mai silentioase si au o rezistenta mult mai mare in timp.Este important ca dimensiunea generatorului sa se potriveasca perfect nevoilor casei tale, in caz contrar vei intampina reale probleme de disfunctionalitate.Aceasta reprezinta o prima caracteristica de luat in calcul in alegerea ta, de aceea trebuie sa decizi de la inceput daca ai nevoie doar de lumina sau daca vrei sa te bucuri de tot confortul utilizand la capacitate maxima si alte aparate electrice si electrocasnice.Daca ai nevoie de generatoare curent portabile este bine de stiut ca acestea au un cost mai redus, dar trebuie sa le alimentezi mai des si sa le intretii. In plus, generatorul trebuie conectat la aparatul pe care vrei sa il alimentezi cu energie electrica.Un generator de curent stationar porneste automat atunci cand apare o pana de curent, insa are nevoie de serviciile unui specialist in ceea ce priveste instalarea si mentenanta. Nu, nu toate generatoarele care sunt stationare pornesc automat, exista si modele mai ieftine care pornesc manual.Daca esti in cautarea unei companii de top care produce generatoare de curent electric monofazate si trifazate, profesionale, de inalta calitate si care inglobeaza ultimele tehnologii in domeniul electric si al motoarelor cu ardere interna, totul la pret de producator, vezi aici oferta care ti se potriveste.