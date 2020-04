Strategie de marketing cu impact in rezultate

66% dintre participanti au afirmat ca si-ar putea aminti brandul pe produsul promotional primit in ultimele 12 luni.

9% ar alege sa faca din nou afaceri cu compania.

Aproximativ jumatate (56%) au declarat ca impresia lor despre companie s-a imbunatatit dupa ce a primit un cadou promotional.

Produsele promotionale sunt ca si cadourile. Oamenii se bucura sa le primeasca si sa le aduca acasa.Asociatia britanica promotionala a marfurilor (BPMA) a efectuat mai multe sondaje si a facut cercetari care ofera dovezi ca exista o corelatie directa intre publicitatea de produse promotionale si o imbunatatire a recunoasterii marcii si cresterea vanzarilor.Cercetarea a inclus sondaje pe un numar de 15.000 de persoane care au primit gratuit un produs promotional in anul precedent.Minunat, nu? Produsele promotionale reprezinta o parte impresionanta a strategiei de marketing a companiei, dar cum le puteti folosi pentru afacerea vaostra?1.Ai un produs sau serviciu nou? Anuntarea acestuia intr-un buletin de stiri sau postare pe blog este o modalitate excelenta, dar proiectarea unui produs promotional personalizat ar putea fi un mod inteligent si util de a sensibiliza.2.Este important sa tineti cont de clienti dar si de angajati. Pentru ca oamenii sa se simta mai conectati la brandul pentru care lucreaza aduce avantaje atat pentru angajator, cat si pentru angajat, iar demonstrarea aprecierii pentru munca depusa ii face sa se simta apreciati - mai ales pentru cei care lucreaza in rolurile de asistenta pentru clienti.3.Daca afacerea ta gazduieste sau participa la evenimente pe parcursul anului, indiferent ca esti o agentie de marketing care sponsorizeaza o conferinta sau un retailer care isi prezinta noua gama de produse inainte de sarbatori, este un bun prilej de a oferi produse promotionale pentru ca numele companiei sau brandului tau sa ramana prezent in memoria participantilor.4.. Expozitiile si evenimentele comerciale sunt un spatiu competitiv, cu multe marci diferite care concureaza pentru atentia participantilor. Un studiu realizat de Marketing Week a constatat ca dintre participantii chestionati, peste 80% din leadurile obtinute in cadrul evenimentului au continuat sa manifeste interes fata de compania promovata.Un singur produs atrage atentia, iti mentine brandul in fata, in centrul atentiei si consolideaza increderea si loialitatea in randul clientilor si furnizorilor.Altfel spus, proiectarea unui articol promotional personalizat poate fi cheia succesului cu impact major in rezultate.Tu ce produse promotionale alegi pentru brandul tau?