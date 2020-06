Sectoare grav afectate de pandemia de coronavirus despre care se vorbeste mai putin

Unele businessuri au reusit sa isi continue activitatea, chiar daca profitul a fost mult mai mic, insa altele au fost nevoite sa se inchida, si, in cazul acestora, pierderile financiare sunt semnificative.La nivel mondial se incearca identificarea unor solutii care sa ajute economiile grav afectate si tarile slabite din cauza pandemiei.In acest context, Fondul Monetar International (FMI) a aprobat cereri pentru ajutor de urgenta venite de la 50 dintre cei 189 de membri ai sai, pentru o valoare totala de aproximativ 18 miliarde de dolari. De asemenea, institutia financiara a suspendat temporar platile datoriilor catre FMI pentru 25 dintre cele mai sarace tari ale lumii.Pandemia de coronavirus a afectat grav cheltuielile de consum, productia industriala, investitiile, comertul, fluxurile de capital si lanturile de aprovizionare, a subliniat Comisia Europeana. Relaxarea progresiva a masurilor de izolare ar trebui sa pregateasca terenul pentru redresare, insa nu se asteapta o recuperare a pierderilor inainte de sfarsitul anului 2021. Investitiile vor ramane modeste, iar piata fortei de munca nu se va redresa in totalitate.Iata cateva dintre sectoarele grav afectate de masurile impuse de pandemia de coronavirus:Din cauza pandemiei de coronavirus, mai multe businessuri au fost obligate sa-si opreasca activitatea sau sa schimbe modul de lucru. Una dintre industriile grav afectate de tranzitia de la normalitate la situatia de criza este sectorul de coworking . Deoarece multe persoane au ales sa lucreze de acasa pentru a pastra distanta sociala, multe dintre spatiile de coworking s-au inchis.O cercetare la care au fost analizate 14.000 de spatii de coworking din 172 de tari arata ca 72% dintre acestea au inregistrat o scadere semnificativa a numarului de persoane care folosesc spatiile de la inceputul pandemiei.Nici horticultura nu a scapat neafectata in urma restrictiilor impuse de autoritati. Majoritatea florariilor s-au inchis, iar producatorii nu au mai avut unde sa isi vanda marfa. Unii dintre cultivatori au incercat sa gaseasca solutii pentru a vinde florile si arbustii pe care i-au ingrijit timp de un an de zile: preturi mai mici, promovare in mediul online, servicii gratuite de livrare. Cu toate acestea, pierderile sunt semnificative, puterea de cumparare fiind redusa in aceasta perioada.Printre cei afectati de pandemia de coronavirus se numara si artistii tatuatori. Aceasta profesie implica invadarea spatiului personal si nerespectarea distantei sociale. Teama de infectare cu noul coronavirus i-ar putea impiedica pe oameni sa apeleze in viitorul apropriat la serviciile unui tatuator. La fel ca alte businessuri, si cele care implica arta au fost inchise in majoritatea tarilor care au impus restrictii pentru limitarea raspandirii noului coronavirus.Faptul ca majoritatea oamenilor stau acasa de cel putin o luna de zile a facut ca munca detectivilor privati sa fie dificil de realizat. Activitatea acestor categorii de persoane a fost stopata in ultima perioada, ceea ce pentru cei care sunt pe cont propriu reprezinta o problema financiara pe care cu greu o vor putea depasi.Un alt sector afectat de pandemia de coronavirus este cel al jocurilor de noroc. Cazinourile si casele de pariuri din Romania s-au inchis de pe 17 martie. Pe perioada starii de urgenta, aproximativ 14.000 de case de pariuri si peste 15.000 de cazinouri si alte unitati de jocuri de noroc nu au putut sa isi desfasoare activitatea.