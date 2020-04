Noua normalitate: Audit si consultanta la distanta in economia post-COVID

Articol realizat de Alina Fanita, CEO, PKF Finconta

Distantarea sociala impusa pentru rezolvarea crizei de sanatate a rezultat in propagarea telemuncii si a tehnologiilor care sustin lucrul de acasa.Deoarece tot mai multi clienti isi desfasoara activitatea in acest fel, auditorii sunt si ei obligati sa-si actualizeze practicile de lucru prin utilizarea unor solutii tehnologice relevante.In perspectiva raportarii financiare obligatorii, auditorii pot intampina dificultati practice, de la accesarea datelor si documentelor clientilor pana la timpul necesar pentru evaluarea impactului in business a pandemiei. Devine, asadar, necesara adoptarea unor platforme tehnologice care sa faca posibila indeplinirea misiunilor de audit concomitent cu respectarea principiilor distantarii sociale.Desigur profesionistii auditului financiar folosesc deja diferite solutii informatice, numai ca acestea permit lucrul de la distanta in anumite limite. De aceea trecerea la urmatorul nivel in acest sistem de lucru se poate face prin adoptarea de solutii suplimentare care sa faciliteze comunicarea intre membrii echipei de audit, colectarea de informatii, reconcilierea tranzactiilor, analiza si interpretarea datelor financiare.Exista solutii simple si solutii complexe. Cele simple constau in instrumente care valorifica puterea cunoscutului Excel si care imbunatatesc calitatea auditului prin descarcarea auditorului de sarcina verificarii manuale a rapoartelor financiare.Prin automatizarea verificarii se obtine scaderea timpilor de verificare de la ore la minute. In contextul pademiei, preocuparile companiilor vizeaza capacitatea lor de a-si continua activitatea si evaluarea acestei capacitati.Prin solutii de tip add-ins se reduc timpii activitatilor de verificare si se realoca atentie activitatilor importante de interactiune cu clientul.Pe de alta parte sunt si solutii tehnologice complexe care permit ca anumite etape ale auditului sa fie facute la distanta. Acestea permit raspunsul pozitiv la provocarea realizarii misiunilor de audit si prestarii serviciilor de consultanta fiscala si asistenta in tranzactii de catre profesionisti care nu sunt la client, ci lucreaza de acasa.Platforme in cloud pot fi folosite de companiile de audit ca sa extraga informatiile financiare din sistemele contabile ale clientului si sa le analizeze utilizand tehnologii specifice. Informatia este accesata intr-un mod eficient si in conditii de siguranta deplina a datelor. Clientii pot vedea tot procesul de lucru si progresul echipei cand aceasta nu este in locatie.Solutiile informatice in cloud permit si urcarea de catre clienti a datelor din toate tranzactiile perioadei si punerea lor la dispozitia auditorilor care sa analizeze si observe tiparele tranzactiilor istorice. Sunt puse astfel in evidenta abaterile de la tiparele identificate anterior si subliniate pentru analize suplimentare.Este posibil ca o companie sa aiba echipe in toata tara cu care auditorii trebuie sa vorbeasca si sa colaboreze. Stabilirea unui program de intalniri in locatii fizice, numai pentru a demara colaborarea, aduce un important cost logistic si timpul pierdut. In mediu online se poate stabili usor si rapid calendarul de video conferinte la care pot participa toti cei interesati. Deci, colaborarea la distanta are avantaje mari.Uneori anumite etape ale misiunilor de audit trebuie realizate intr-un termen scurt. Lucrul de la distanta, inclusiv prin tehnologiile de planificare folosite, permite rearanjarea prompta a calendarelor. O data realizata revizuirea documentelor se poate programa simplu o conferinta video cu echipa clientului in aceeasi zi, raspunzand astfel prompt la orice intrebare.Multe proiecte necesita o abordare multidisciplinara. Lucrand de la distanta se poate selecta usor cel mai bun mix de experti pentru fiecare sarcina, indiferent de locatie. In acest mod clientul primeste o echipa cu competente complexe, cu un singur punct principal de contact, cel al managerului de proiect care coordoneaza totul.Asadar lucrul de la distanta atrage o implementare rapida a solutiilor de raspuns la aceste conditii noi generate de pandemie. Avem tehnologia necesara pentru ca profesionistii din audit si consultanta sa poata sustine companiile cu asistenta legata de continuarea activitatii, modificarile cadrului legislativ precum si riscurile cu care se confrunta companiile in prezent. Mai ales in acest context, accesul la date in timp real este crucial pentru ca auditorii si consultantii sa vina in mod eficient in intampinarea nevoilor clientilor.Este probabil ca in urmatorii cativa ani, anumite parti ale misiunilor de audit sa fie realizate cu tehnologii cognitive. De fapt profesia de audit exploreaza, experimenteaza si avanseaza spre a utiliza diverse tehnologii cognitive in misiunile de audit. Este putin probabil sa se ajunga la un audit complet automatizat, fara interventie umana. Dar exista un consens ca tehnilogia aduce o valoare substantiala procesului de audit, pentru toate partile implicate.