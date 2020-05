Descopera ofertele la anvelope de vara pe altex.ro

Exista, insa, magazine online care vin in sprijinul proprietarilor de masini oferind accesorii auto la preturi accesibile. Unul dintre aceste magazine este Altex.ro, care a introdus in oferta sa de produse online si anvelope de vara, la costuri avantajoase.De pe altex.ro poti comanda peste 1000 de tipuri de anvelope de vara , potrivite pentru diverse modele de automobile. De asemenea, poti opta pentru brandul preferat dintre cele peste 35 disponibile pe site, din care fac parte si producatori prestigiosi precum Michelin, Pirelli, Bridgestone, Goodyear, Continental sau Dunlop.In plus, beneficiezi de reduceri de pret semnificative pentru mare parte dintre produsele din categoria de anvelope a magazinului, astfel ca dotarea masinii in conformitate cu cerintele noului sezon devine accesibila.Pentru a comanda simplu si rapid anvelope de vara accesand https://altex.ro/ trebuie sa selectezi brandul preferat, precum si alte caracteristici precum: latimea, inaltimea, diametrul, clasa de aderenta, clasa de eficienta a consumului, indicele de sarcina si cel de viteza. Nu uita sa optezi pentru anvelopele potrivite marcii si modelului de automobil pe care il conduci.Daca anvelopele de iarna pe care le inlocuiesti cu unele de vara odata cu venirea sezonului cald sunt in stare buna, e important sa le depozitezi in conditii optime. Astfel, le vei putea folosi anul urmator fara ca ele sa isi piarda performantele.Este esential ca anvelopele din extra sezon sa fie ferite de umezeala, praf sau caldura. Ideal este sa le poti agata intr-o magazie sau intr-un garaj, pentru a impiedica inclusiv contactul acestora cu solul.Pe de alta parte, daca inlocuiesti anvelopele cu tot cu jante, le poti aseza una peste cealalta, pe orizontala.Pentru oricare dintre variante ai opta, evita sa acoperi cauciucurile cu folie de plastic sau cu prelate textile deoarece vei favoriza aparitia mucegaiului.Dupa ce ai demontat anvelopele de pe masina, trebuie curatate cu putina apa si lasate la uscat. Noroiul sau substantele antiderapante care s-au atasat de cauciucuri pot degrada textura acestora in perioada in care nu le vei mai folosi.Locuiesti la bloc si nu ai spatiu pentru a depozita anvelopele? Evita balconul, deoarece acesta nu este un mediu propice de pastrare a lor si apeleaza la un hotel de anvelope. Altex Romania iti poate pune la dispozitie, printre altele, si. Informatii se gasesc in magazinele Altex.Acum ca stii cum sa pastrezi anvelopele pe care le-ai utilizat in sezonul trecut, este momentul sa iti achizitionezi un set de anvelope de vara. Poti face acest lucru accesand altex.ro.