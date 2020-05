Cum verifici daca o firma este in insolventa?

Masurile luate de guvernele din intreaga lume, inclusiv cel din Romania, au vizat incetinirea raspandirii noului coronavirus, au avut consecinte imediate, in special asupra industriilor afectate direct. Astfel, afaceri din domenii precum turism, organizare de evenimente, transport sau restaurante/ catering au fost nevoite sa isi suspende activitatea - temporar sau definitiv.Specialistii estimeaza insa un efect de domino: pe masura ce veniturile scad si neincrederea creste, consumul va fi cu siguranta afectat. Odata cu scaderea consumului, antreprenorii se vor confrunta cu diverse provocari, ce vor afecta cu siguranta cresterea business-ului lor.Vorbim despre scaderi ale vanzarilor, restrangeri de activitate, intarzieri la plati ale facturilor si chiar suspendarea temporara a activitatii sau inchiderea unor firme.Barometrul Coface Q1 2020 - Covid 19 estimeaza ca un numar mare de industrii din intreaga lume vor inregistra scaderi datorate actualei pandemii. Ne putem intreba cine va scapa de efectele acestei crize - mai degraba decat cine va fi afectat.Economiile emergente vor avea mai mult de suferit, conform Barometrului, acestea confruntandu-se si cu scaderea preturilor la petrol sau iesirile de capital, care au crescut de patru ori fata de nivel din 2008.Estimarea Coface este, in acest context, ca vom avea in acest an prima recesiune economica globala dupa 2009, iar numarul societatilor aflate in insolventa va creste cu 25%.Daca esti antreprenor ai cu siguranta un plan de redresare pentru business-ul tau.Specialistii sunt de parere ca vor avea de castigat afacerile creative, flexibile, care vor sti sa se adapteze noului context.Parte a acestui nou context este si cresterea numarului de firme aflate in insolventa. Cu atat mai important este sa verifici constant lista acestora, pentru a te asigura ca partenerii tai de afaceri nu sunt prezenti aici.este publicata de catre Buletinul Procedurilor de Insolventa (BPI) al ONRC. Acesta permite consultarea datelor despre firme si partenerii de afaceri. Aici vei putea verifica- care au ajuns in aceasta situatie fie prin declararea procedurii de insolvabilitate, fie la cererea creditorilor.Buletinul Procedurilor de Insolventa include toate documentele emise de instantele judecatoresti, administratorii judiciari sau lichidatori pe parcursul procesului de insolventa.Vorbim aici despre citatii, notificari, comunicari catre parti, rapoarte ale administratorilor sau lichidatorilor, planuri de reorganizare ale firmei si alte documente in legatura cu firmele sau persoanele aflate in procedura de insolventa.Poti accesa rapid informatiile BPI despre firme prin intermediul rapoartelor InfoQuick . Daca o firma nu se regaseste in Buletinul Procedurilor de Insolventa (BPI) al ONRC, atunci cel mai probabil ca aceasta nu se afla in procedura de insolventa.Pentru un grad mai mare de siguranta, verifica si Portalul Instantelor de Judecata. De aici poti afla toate informatiile cu privire la procesele aflate pe rolul instantelor de judecata din Romania, inclusiv cele referitoare la dosarele de insolventa.Verificarea stabilitatii financiare a partenerilor de afaceri, a furnizorilor sau clientilor este esentiala pentru a diminua riscurile la care te expui atunci cand lucrezi cu acestia. Cu atat mai importanta devine aceasta in contextul unei crize economice care afecteaza majoritatea afacerilor din Romania.In afara verificarii listei firmelor aflate in faliment, este recomandat sa examinezi si indicatorii financiari ai organizatiei respective sau datoriile pe care aceasta le are la ANAF Rapoartele InfoQuick iti ofera toate aceste informatii despre firmele din Romania, intr-un format prietenos si accesibil rapid. Acestea te vor ajuta sa iti faci o imagine asupra partenerilor si a potentialilor parteneri si sa iei decizii informate in legatura cu acestia.