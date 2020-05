Cum iti scoti afacerea din carantina in perioada epidemiei de COVID-19

Aceasta criza pentru care nimeni nu era pregatit a fortat multe afaceri sa se repozitioneze sau sa isi regandeasca planul de business si strategiile de vanzari.In contextul in care ministrul Economiei, Virgil Popescu anunta o contractie a economiei Romaniei cuprinsa intre 30 si 40% si, in conditiile in care varful epidemiei de coronavirus nu a fost inca atins, multe companii se intreaba ce pot face pentru a-si scoate afacerea din carantina. Iata cateva strategii, pe care mai multe companii le-au pus in practica in perioada distantarii sociale si care s-au dovedit eficiente:In unele cazuri, clientela existenta nu va mai putea folosi anumite produse sau servicii furnizate de o companie. De aceea, este importanta extinderea pietei. De exemplu, companiile care furnizau servicii de de curatenie la domiciliu au fost puse intr-o astfel de situatie, dupa ce clientii lor obisnuiti nu au mai dorit ca oamenii care se ocupau de asta sa mai intre in casele lor. In schimb, au inceput sa ofere servicii de curatenie si dezinfectie pentru cladiri de birouri care inca sunt in uz. Cererea nu este la fel de mare ca de obicei, dar aceasta strategie de accesare a unor noi zone de business le-a permis sa-si continue activitatea in aceasta perioada fara precedent.In aceasta perioada in care legislatia privind aspecte precum somajul tehnic poate parea destul de complicata si in care proprietarii de afaceri au alte prioritati, alegerea unei solutii de externalizare servicii HR poate fi salvatoare. Pe langa faptul ca ajuta la reducerea costurilor cu departamentul intern de resurse umane, acolo unde este cazul, este si o solutie care ajuta la securizarea businessului, prin colaborarea cu specialisti in legislatie, care conecteaza afacerile la tehnologii de ultima ora, asigurand continuitatea in orice situatie.In afara de punerea in aplicare a solutiilor de online shopping, este important, in aceasta perioada, pentru toate companiile sa-si pastreze si sa-si fidelizeze clientii oferindu-le modalitati inedite de a interactiona cu brandul. De exemplu, in acest sens, o companie de jucarii din Marea Britanie le-a oferit clientilor, prin live video, posibilitatea de a face un tur virtual al magazinelor, alaturi de angajati, pentru a le permite copiilor sa-si aleaga o jucarie noua direct de la raft, la fel cum ar fi facut-o in mod obisnuit. In perioade de criza, creativitatea este cea care face diferenta! De asemenea, este momentul potrivit pentru a le trimite clientilor emailuri personalizate, explicandu-le in ce fel epidemia de coronavirus a afectat afacerea, care sunt noutatile de pe site, cum pot beneficia in continuare de produsele si serviciile preferate si chiar invitandu-i sa dea feedback despre experientele lor in interactiunea cu brandul din aceasta perioada.O idee buna pentru afacerile care au probleme in aceasta perioada consta in crearea de noi parteneriate cu alte companii care au suferit un impact mai mic al crizei determinate de epidemia de coronavirus. Pentru restaurante poate fi vorba de parteneriate cu supermarketuri care sa le permita vanzarea de caserole cu mancare gatita in magazinele lor, pentru florarii poate fi vorba de parteneriate cu mari magazine online. Ideea este de a gasi un parteneriat care sa fie reciproc avantajos si care sa-i ofere consumatorului plus valoare.Comportamentul consumatorilor a fost modificat decisiv in aceasta perioada de distantare sociala si, cel mai probabil, va fi schimbat pe termen lung. Asa ca este important pentru fiecare afacere sa identifice oportunitatile generate de aceasta criza si sa se gandeasca deja la viitorul companiei. Activitatile online care au functionat in aceasta perioada pot avea continuitate, daca sunt adaptate corespunzator si pe termen lung. De asemenea, toate datele obtinute in acest moment din activitatile de marketing online sau de vanzari online pot fi fructificate si pe viitor. Depinde de viziunea fiecarui manager sau patron cum va folosi pe termen lung lectiile oferite de aceasta perioada dificila.