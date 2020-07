5 piese vestimentare nelipsite din garderoba unui barbat cu stil

Nu te poti numi un domn cu o pasiune pentru haine, in cazul in care garderoba ta puncteaza dezamagitor la capitolul "Camasi". Acestea trebuie sa reprezinte un pilon fundamental din dressingul unui domn trecut de 30 de ani, pentru ca fac diferenta dintre baietii care poarta tricouri cu mesaje amuzante si un adevarat gentleman. Camasile trebuie sa varieze, atat din punct de vedere al destinatiei (camasi casual, camasi office), cat si din punct de vedere al cromaticii (camasi albe pentru intalnirile de afaceri, camasi navy pentru un cocktail party etc).Nu trebuie sa ai o mie de costume in propriul dressing, insa este obligatoriu sa acoperi (cu o serie de piese vestimentare) o serie de utilitati importante, in care purtarea sacoului este absolut necesara: intalnirile de afaceri, petrecerile la care se impune prezenta acestei piese vestimentare (botezuri, nunti), iar lista poate continua. De altfel, pornind de la aceste cadre in care se poarta costum, barbatii cu stil au in garderoba: costume business/office, costume elegante, costume smart casual.Incaltamintea unui domn cu gusturi rafinate trebuie sa fie eleganta si comoda. Eleganta unei perechi de pantofi nu tine neaparat de cadrul in care aceasta este cel mai bine integrata, ci reprezinta "acel ceva" ce atrage automat toate privirile. Din dressingul unui barbat cu stil nu trebuie sa lipseasca: pantofii business, pantofii sport, mocasinii, pantofii casual, asadar, se poate observa inca o data legatura dintre context si piesele pe care alegi sa le porti.Pantalonii si blugii trebuie sa acopere un numar cat mai mare de piese, deoarece sunt piese vestimentare pe care orice barbat le poarta in fiecare zi. Un domn cu stil gaseste intotdeauna un echilibru perfect intre confortul pe care trebuie sa il ofere o pereche de pantaloni si aspectul acestora, reusind sa ii integreze cu mult bun gust intr-un outfit de laudat. Nici blugii nu trebuie sa lipseasca din dressing, acestia reprezentand piese de rezistenta in tinutele casual ale unui domn cu o viata sociala activa.Oricat de multe jachete ar avea un barbat in lista sa de optiuni, garderoba sa ar fi incompleta fara jacheta din piele. O piesa pe care multi o catalogheaza drept una "evergreen", povestea gecii negre din piele incepe in timpul cele Doua Razboaie Mondiale, fiind purtata in permisii de piloti. Chiar daca initial, jachetele din piele aveau dimensiuni considerabile, pe masura unor veritabile cojoace, acestea au inceput sa devina din ce in ce mai scurta, principalul motiv fiind confortul. Noile versiuni (asemanatoare cu cele purtate si astazi de barbatii ce pun pret pe look), mai poarta denumirea de "bomber jackets".Vino cu un strop de prospetime in propria ta garderoba si cumpara haine dupa ultimele trenduri. Gasesti imbracaminte pentru barbati pe auchan.ro , la preturi pe care nu le poti ignora. Completeaza chiar acum dressingul personal cu piese vestimentare nelipsite din garderoba unui barbat care tine la propriul sau stil vestimentar!