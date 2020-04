Sierra Quadrant: Concordatul colectiv poate salva multe dintre firmele afectate de criza economica

Accentuarea crizei ar putea duce la un val semnificativ de insolvente si falimente. Exista insa o alternativa care poate salva multe dintre companii -concordatul colectiv, o procedura mai eficienta decat insolventa.Este o realitate crunta faptul ca pandemia generata de virusul COVID-19 impacteaza economia romaneasca. S-a depasit sfera unei predictii. Din ce in ce mai multe firme sunt afectate si resimt efectele negative ale suspendarii activitatii.Potrivit expertilor de la Sierra Quadrant, masurile guvernamentale sunt bune, dar efectele acestora sunt doar pe termen scurt.Pe termen mediu si lung, orice antreprenor trebuie sa sa gandeasca la cum va resuscita businessul.Procedura insolventei este cunoscuta multora, ca fiind o modalitate legala de recuperare a creantelor.Pe de alta parte, procedura concordatului preventiv reprezinta un instrument juridic prin care este descurajata intrarea in insolventa a debitorului. Este o alternativa a creditorilor care isi recupereaza creantele intr-un cadru ordonat de masuri destinate acoperirii creantelor acestora.Prin intermediul procedurii de concordat colectiv, firmele afectate de criza pot cere creditorilor sansa de a se redresa, evitand astfel procedura reorganizarii judiciare, greoaie si anevoioasa si care de cele mai multe ori esueaza sau nu duce la rezultatul scontat.Potrivit expertilor de la Sierra Quadrant, concordatul colectiv este avantajos pentru ca permite acoperirea in timp cat mai scurt si in proportie cat mai mare a datoriilor acumulate, cu scopul evitarii procedurilor de faliment.In plus, debitorul poate cere judecatorului sindic suspendarea provizorie a executarilor silite urmand ca acestea sa se suspende de drept din momentul comunicarii hotararii de constatare a concordatului catre creditorii semnatari, suspendarea curgerii dobanzilor, penalitatilor si a cheltuielilor aferente creditorilor concordatari.Procedura de concordat colectiv se prezinta ca o alternativa pentru firmele aflate intr-o situatie financiara dificila pe care doresc sa o redreseze, fara a impacta relatiile cu partenerii comerciali si pentru creditorii care doresc sa-si recupereze creantele detinute impotriva acestor debitori, in cadrul unei proceduri cu un grad de control asupra mecanismelor de protectie a intereselor economice.Potrivit legislatiei, concordatul preventiv reprezinta contractul incheiat intre debitorul aflat in dificultate financiara si creditorii sai care detin cel putin doua treimi (2/3) din valoarea creantelor acceptate si necontestate de debitor, omologat prin judecatorul sindic, contract prin care debitorul propune un plan de redresare a intreprinderii sale prin care, de asemenea, sa fie acoperite creantele creditorilor impotriva sa.Conditia este ca respectivii creditori sa accepte si sa sprijine masurile financiare, in vederea redresarii intreprinderii debitorului.Pentru ca acordul sa fie incheiat, este nevoie de mult tact si o analiza profunda a firmei pentru ca intr-adevar acest instrument sa reuseasca.,,Aici intervine rolul profesionistului, al conciliatorului, care trebuie sa fie un practician cu experienta. Este nevoie de toate argumentele necesare, personalizate profilului firmei, pentru a putea convinge creditorii sa aleaga aceasta metoda de salvare a afacerii, deopotriva benefica. Creditorii trebuie sa fie convinsi sa accepte planul debitorului, precum si sa admita faptul ca si-ar putea incasa banii in conditii mai avantajoase prin incheierea concordatului, decat in cazul falimentului debitorului'', afirma Ovidiu Neacsu, asociat coordonator Sierra Quadrant.Procedura nu poate fi aplicata debitorilor condamnati pentru infractiuni economice, debitorilor care sunt deja in faliment ori care au mai beneficiat in trecut de procedura concordatului preventiv.,,S-a avut in vedere protectia debitorului onest, care nu are intentia de a insela creditorii sau de a tergiversa procedura. Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a concordatului de catre debitor atrage automat falimentul acestuia, fara posibilitatea de a mai cere judecatorului sindic reorganizarea judiciara.Procedura de concordat colectiv are caracter judiciar, deoarece este aplicata de tribunal prin judecatorul sindic, si are un caracter secret si urgent, toate cererile fiind judecate in camera de consiliu cu precadere si de urgenta.Partile sunt citate in termen de 48 de ore de la primirea cererii, iar partile aflate in strainatate vor fi citate prin intermediul mijloacelor rapide de comunicare.,,Este o procedura colectiva, deoarece sunt chemati sa participe toti creditorii debitorului, care voteaza proiectul de concordat, acesta devenindu-le opozabil dupa ce a fost omologat chiar si in situatia in care nu au semnat. Alta caracteristica a acestei proceduri este unitatea, deoarece la data constatarii vor fi suspendate urmaririle individuale ale creditorilor dar si curgerea accesoriilor creantelor acestora, pe perioada concordatului preventiv omologat creditorii nu vor putea cere deschiderea procedurii insolventei impotriva debitorului'', explica Neacsu.Procedura de concordat colectiv suspenda orice urmarire individuala impotriva debitorului si curgerea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita a creantelor contra debitorului, precum si curgerea dobanzilor, penalitatilor si a oricaror alte cheltuieli aferente creantelor.In plus, pe perioada concordatului preventiv omologat, nu se poate deschide procedura insolventei fata de debitor.Legislatia prevede ca orice creditor care detine un titlu executoriu poate adera la concordat. Cererea de aderare se depune la conciliator, acesta incluzand-o in tabloul creditorilor concordatari.Daca in termen de 18 luni nu au fost indeplinite obligatiile prevazute in concordatul preventiv, creditorii vor putea vota, la propunerea conciliatorului, prelungirea duratei concordatului cu maximum 6 luni fata de durata initiala.,,Scopul acestei proceduri este acela de a renegocia direct sau colectiv, cu majoritatea creditorilor, modalitati si termene de acoperire a creantelor care sa permita debitoarei redresarea economica si in acelasi timp sa ofere creditorilor o perspectiva mai buna de recuperare a creantelor fata de procedura insolventei'', afirma Neascu.Urmare a procedurii de concordat colectiv, creditorii nu pot deschide procedura insolventei fata de debitor, insa, avand in vedere termenele scurte asociate procedurii, determina recuperarea creantelor detinute mult mai rapida decat in procedura de drept comun sau in procedura insolventei.,,Evitarea insolventei elimina si dezavantajul defavorizarii acestuia pe piata relevanta, care ar duce la o scadere a incasarilor acestuia si, pe cale de consecinta, a capacitatii de acoperire a creantelor. Un alt avantaj pentru creditori este ca procedura suspenda curgerea termenului de prescriptie a dreptului de a solicita executarea silita, prin semnarea acordului de concordat, astfel incat creditorul semnatar nu risca sa piarda posibilitatea de a valorifica titlul executoriu detinut impotriva debitorului'', a mai declarat Ovidiu Neacsu.In cei peste 23 de ani de activitate, Sierra Quadrant a devenit una dintre cele mai importante companii de profil din Romania, fiind specializata in lucrari de administrare si lichidare complexe, cu un ridicat grad de dificultate, caracterizate prin patrimoniu mare si diversificat, prin multitudinea problemelor legale care trebuie solutionate, concomitent cu procedura de insolventa: bilant de mediu, substante periculoase in proprietate, servituti neclare si litigii legate de patrimoniu, etc.Printre dosarele semnificative gestionate in prezent de Sierra Quadrant se afla Electrocentrale Bucuresti (ELCEN), CET SA Bacau, Letea SA Bacau, Servicii Energetice Moldova SA, Donau Chem, Compania de Navigatie Fluviala Giurgiu NAV S.A., Teleferic SA, Rombet SA si GA-PRO-CHEMICALS S.A.