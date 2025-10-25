UE devine exportatoare de cereale, datorita extinderii

Intrarea Bulgariei si Romaniei in Uniunea Europeana poate transforma blocul celor 27 din importator in exportator de cereale si seminte de floarea soarelui, potrivit afirmatiilor venite din partea lui Rabobank Groep, cel mai mare creditor agricol din lume.

Tarile est europene care au aderat anul acesta la UE "au posibilitatea sa produca considerabile surplusuri la export in viitorul apropiat," considera - intr-un raport transmis prin e-mail la 30 ianuarie - analistii, inclusiv Andy Duff, de la banca cu sediul la Utrecht, Olanda. "Aceste surplusuri acopera necesarul cererilor de import al tuturor tarilor din Uniunea Europeana." Jumatate din culturile agricole din Romania si Bulgaria sunt culturi de cereale si de floarea soarelui, spune banca. "Un potential considerabil si un surplus crescand pentru export" din nou intratele in UE vor putea patrunde in bloc, fara a fi supuse unor taxe de import, afirma Rabobank.

Cele doua tari reprezinta 42% din totalul terenurilor alocate de intreaga Uniune Europeana pentru producerea semintelor de floarea soarelui si 45% din terenul folosit pentru producerea cerealelor. Romania si Bulgaria au produs anul trecut 11,8 milioane tone cereale impreuna, aproape un sfert din output-ul total al UE. Uniunea Europeana a importat anul trecut 3,3 milioane tone de cereale si 0,4 milioane tone de seminte de floarea soarelui, afirma banca, citand statistici ale Departamentului de Agricultura al SUA.



