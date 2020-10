Intoarcerea la birou: cum se reconstruieste entuziasmul echipelor

Nici nu am realizat ca au trecut deja sase luni de cand ne confruntam cu o alta realitate. In tot acest timp, am fost nevoiti sa dobandim cunostinte noi despre un domeniu aparent cunoscut de toata lumea: protectia impotriva virusilor. Masuri de protectie neobisnuite, restructurari ale modului in care angajatii lucreaza la un loc sau chiar trecerea la munca de acasa pe o perioada cat mai mare de timp, toate au fost puse in practica de managerii din marile companii. Cu toate acestea, este cazul sa recunoastem un fapt evident: chiar daca sunt masuri esentiale pentru diminuarea raspandirii virusurilor, simpla distantare fizica, monitorizarea temperaturii la intrarea in spatii comune sau purtarea mastii de protectie nu sunt de ajuns pentru a garanta mentinerea sigurantei in medii publice, pe care cu totii credeam ca o aveam inainte de pandemie.La fel cum o persoana responsabila se imunizeaza la inceputul fiecarui sezon rece, cladirile de birouri trebuie adaptate pentru a raspunde permanent provocarilor asociate unei pandemii. Acest lucru inseamna o viziune noua asupra modului in care acestea vor fi proiectate, construite si administrate. In cele din urma, sanatatea celor care ocupa etajele unei cladiri de birouri influenteaza performanta lor de zi cu zi si depinde de increderea fiecaruia in siguranta locului de munca si rezistenta acestuia la posibilele pericole aduse de factorii patogeni. Cine poarta responsabilitatea pentru crearea unor spatii de lucru mai sigure ca oricand? "Dezvoltatorii imobiliari impreuna cu chiriasii lor", crede Liviu Tudor , cel mai mare proprietar roman de birouri de pe piata locala.Fondator al Genesis Property si presedinte al organizatiei European Property Federation, Liviu Tudor a initiat elaborarea unui standard de protectie denumit IMMUNETM Building Standard, pe care deja il testeaza in cladirile detinute in parcurile de birouri West Gate si Novo Park. Setul de peste 100 masuri continute de noul standard include, printre altele, echipamente de inalta performanta pentru filtrarea aerului la gradul de puritate tipic facilitatilor din domeniul medical, tehnologii AI si un management dedicat monitorizarii parametrilor de siguranta sanitara. Evolutia cladirilor de birouri prin prisma acestui standard, ce implica evaluarea de catre un corp de experti si atribuirea unui calificativ de imunitate, ar putea aduce elemente in plus in modul de proiectare si administrare al acestora.Toate aceste eforturi nu vor fi in zadar. Dincolo de scopul primar, acela de a risipi frica si a creste increderea angajatilor ca pot reveni la birou, aceasta le poate dovedi partenerilor de business ca rezilienta crescuta a locului de munca la provocarile patogene poate creste retentia si fidelizarea angajatilor si contribuie la consolidarea brandului de angajator care ofera "Safe place for talents". Traim in era in care tehnologia ne poate oferi in timp real solutii pentru o abordare noua asupra modului in care relationam cu echipa noastra. Flexibilitatea dovedita de majoritatea jucatorilor din zona business a fost de bun augur, dar nu putem construi o cultura organizationala consistenta lucrand exclusiv de la domiciliu. Sa nu uitam ca tinerele talente depind de apartenenta la o echipa, de energia unica pe care numai o comunitate dedicata unui scop comun o poate produce.Mediul profesional este capital in formarea noilor generatii de profesionisti. Cu un spatiu de lucru sigur, garantat de inovatiile tehnologice, tinerii din companii se pot concentra la a construi viitorul.