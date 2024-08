HP isi mentine suprematia pentru al treilea an consecutiv

Pentru al treilea an consecutiv, HP obtine cele mai mari venituri pe piata de noua miliarde de dolari a sistemelor de calcul de inalta performanta.HP se situeaza pe primul loc cu o cota de piata de peste 31 de procente, potrivit cifrelor pentru 2005 publicate de compania de cercetare IDC.(1) Datorita succesului inregistrat de portofoliul sau unificat de clustere, HP a obtinut cele mai mari venituri pe toate segmentele pietei HPC - grupuri de lucru, departamente si organizatii mari, dar si pe piata tuturor sistemelor de clustere.

Pe segmentul cu cea mai rapida crestere al sistemelor tehnice combinate pentru departamente si grupuri de lucru, HP se situeaza pe primul loc cu o cota de piata de 30 de procente.

Aceste sisteme acopera in prezent peste 55% din piata HPC, fata de 37% in 2002. IDC defineste sistemele pentru grupuri de lucru ca fiind acelea cu preturi sub 50.000$, sistemele departamentale fiind cele cu preturi cuprinse intre 50.000 si 250.000$. HP detine de asemenea prima pozitie si in segmentul companiilor mari, care include sisteme orientate catre viteza de transfer a datelor, in valoare de peste un milion de dolari, compania inregistrand aici o cota de piata de 47de procente.

In plus, HP a obtinut cele mai mari venituri si in segmentul clusterelor tehnice, cu o cota de piata de 31 de procente. In ultimii patru ani, piata clusterelor tehnice a crescut cu peste 70%. A"HP ofera supercomputere standardizate, accesibile si usor de folosit, pentru un numar din ce in ce mai mare de echipe de cercetare din diverse domenii de activitate de pe intreg mapamondulA", spune Winston Prather, vicepresedinte si director general al diviziei High Performance Computing din cadrul HP.

Ads

A"Extinderea sistemelor HPC permite accelerarea si intensificarea descoperirilor stiintifice, iar HP se afla in fruntea acestei miscari, crescand puterea sistemelor de calcul pentru a amplifica productivitatea stiintifica.A"

Printre clientii HP care exemplifica tendinta de crestere a pietei HPC se numara:

Saoirse Corporation, cu sediul in Cambridge, Massachusets, este specializata in tehnologii biologice bazate pe nanosisteme, compania achizitionand recent o platforma de clustere HP 4000 cu cinci noduri, care ruleaza software-urile Accelrys Materials Studio si Accord pentru cercetari primare in livrarea de medicamente. Saoirse va folosi clusterul pentru a desfasura activitati de cercetare de maxima importanta pentru construirea si simularea interactiunii dintre medicamente, materiale si medii locale, activitati care nu pot fi realizate folosind metodele experimentale traditionale.

In cadrul departamentului de medicina al Universitatii Texas (University of Texas Medical Branch - UTMB), cercetatorii folosesc o platforma de clustere HP 4000 cu 15 noduri, ruland software-ul United Devices GridMP, pentru a gestiona reteaua grid din ce in ce mai extinsa din interiorul campusului.

Ads

Clusterul si tehnologiile grid sunt folosite la accesarea bazelor de date complexe ce contin informatii despre substante chimice utile in identificarea medicamentelor care pot combate agentii patogeni cu potential bioterorist si pot trata maladiile infectioase asociate acestora. Platforma de clustere HP poate rula de asemenea aplicatii ce presupun utilizarea unor capacitati mari de memorie sau trafic I/O intens, pentru a determina structura virusilor inalt patogeni, pana la nivel de atom. UTMB este unul dintre cele zece Centre Regionale de Excelenta in Bio-aparare ale Institutului National de Sanatate (National Institute of Health - NIH). Laboratorul national Galveston din cadrul UTMB este unul dintre cele doua centre nationale create de NIH pentru cercetari in domeniul bio-apararii si al bolilor infectioase.

Reteaua canadiana de cercetare academica Shared Hierarchical Academic Research Computing Network (SHARCNET) foloseste o platforma de clustere HP 4000 intr-o retea grid de dimensiuni mari, care ofera capabilitati de calcul de inalta performanta pentru 16 importante universitati, colegii si institutii academice din Ontario, pentru cercetari stiintifice avansate. SHARCNET accelereaza descoperirile in domenii precum genomul uman, controlul bolilor infectioase la om si la animale, imbunatatirea prognozelor meteo, simularea dezintegrarii si formarii stelelor si planetelor, precum si dezvoltarea dispozitivelor electronice la scara moleculara.

Ads

Consiliul pentru Cercetare Stiintifica si Industriala (Council for Scientific and Industrial Research - CSIR) din Africa de Sud implementeaza o platforma de clustere HP 4000 ca parte a noului sau centru HPC, denumit C4 si construit pentru a imbuntati infrastructura stiintifica de calcul, dar si pentru a dezvolta noi nivele de competenta si expertiza pentru comunitatea HPC din Africa de Sud. Centrul C4 va fi folosit pentru aplicatii in domeniul bioinformatic si aerospatial, in stiinta materialelor si in alte activitati de modelare si simulare la scara larga, functionand de asemenea ca infrastructura de calcul pentru uz general.

Universitatea Tromso din Norvegia a trecut la un sistem de clustere HP cu 100 de noduri, pentru a creste de zece ori puterea de calcul si pentru a raspunde cerintelor din ce in ce mai variate ale cercetatorilor din domeniul chimiei si biotehnologiei. Mai mult, acum pot fi preluate si proiecte foarte urgente, iar centrul poate atrage catre universitate mai multe fonduri pentru cercetare dar si oameni de stiinta.

Ads

Institutul National de Tehnica Aerospatiala (National Institute of Aerospace Technique - INTA) din Spania foloseste o platforma de clustere HP 6000 cu 32 de noduri pentru a-si desfasura principalele activitati de cercetare aerospatiala, ce implica simulari, analize structurale si proiectare electronica.

Compania chineza Daqing Oilfield foloseste o platforma de clustere HP 3000 cu 16 noduri, ruland Linux si software-ul de simulare a rezervoarelor Schlumberger Eclipse, pentru localizarea si exploatarea resurselor petroliere mai rapid si mai eficient din punct de vedere al costurilor.

Universitatea Fudan din China a achizitionat un cluster HP DL360 cu 128 de noduri si un sistem de clustere HP rx2600 cu 16 noduri pentru un centru de calcul de inalta performanta, axat pe cercetari in domeniul stiintelor vietii si materialelor, chimiei, fizicii si matematicii.

Universitatea din Shanghai a achizitionat un cluster HP DL360 cu 174 de noduri pentru a-l folosi ca platforma de cercetare grid partajata.

AMOS News - Agentie independenta de presa

Investmania - cea mai rapida cale de a invata sa joci la Bursa.

Ads