Google si-a revizuit interfata

De curand, Google a facut mici schimbari pe prima pagina. Mai precis, si-a reorganizat taburile, pentru a face navigarea si gasirea uneltelor mai usoara pentru utilizatori.De acum inainte, Google Video se afla sus, la loc de cinste, alaturi de Images, News si Maps. In plus, sub denumirea generica More>>, veti gasi alte servicii utile, precum Books, Groups si Froogle.

Pentru Google, cautarea a fost intotdeauna o paradigma fundamentala si de aceea incearca in continuare sa integreze cat mai multe servicii, se arata intr-un comunicat al companiei. Astfel, utilizatorii pot apela la servicii speciale de cautare, pe care le gaseste la More>>, cum ar fi Books, Groups sau Froogle, sau se pot limita direct la motorul principal de cautare. A"Pe masura ce linia noastra de produse evolueaza, ne dam seama ca oamenii au nevoie de anumite servicii la care sa poata apela direct, asta fie datorita experientei utilizatorului, fie datorita modul diferit de cautare, cum se intampla, de pilda, la MapsA", se mai arata in comunicat.

Google promite sa opereze mai multe modificari in urmatoarele luni, iar utilizatorii sunt invitati sa faca sugestii in legatura cu organizarea interfetei principalului motor de cautare.

Bloombiz

