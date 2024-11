Ce cuprinde "mostenirea" guvernului Boc pentru noul guvern

Printre datoriile pe care guvernul Boc le lasa viitorului executiv se numara cheltuielile cu salariile bugetariilor, plata pensiilor, facturile neachitate catre companii si dobanzile la creditele bancare.

Potrivit calculelor realizate de Evenimentul Zilei, noul guvern va fi obligat sa plateasca in fiecare luna 3,5 miliarde lei pentru plata salariilor bugetarilor . La aceasta suma, se adauga cheltuielile cu asistenta sociala, ce reprezinta 5,2 miliarde lei.

Pe langa acesti bani, statul trebuie sa achite companiilor facturile restante, la proiecte in domenii precum infrastructura, mediu, termoenergie si reabilitare la nivel regional.



"Din datele pe care le avem pana acum, estimam ca statul mai are de achitat circa 20% din valoarea lucrarilor efectuate pana in prezent, care se cifreaza la 11,5 miliarde euro", a declarat Laurentiu Plosceanu, presedintele Asociatiei Romane a Antreprenorilor in Constructii, pentru Evenimentul Zilei.



Statul mai are datorii si catre Bechtel, constructorul care lucreaza la Autostrada Transilvania. Potrivit ministrului transporturilor, Radu Berceanu, Bechtel mai are de primit circa 100 milioane euro.



La sumele mentionate se adauga aproape 1,6 miliarde lei deconturi intarziate de TVA, conform datelor publicate de Fisc la sfarsitul lunii trecute.

