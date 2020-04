Turoperatorul german TUI va primi un credit de 1,8 miliarde euro de la statul german

Creditul punte in valoare de 1,8 miliarde euro va fi furnizat de banca de dezvoltare KfW, detinuta de statul german. Acesta este unul din cele mai semnificative exemple ale modului in care companiile germane profita de pachetul de salvare pus la punct de autoritatile de la Berlin pentru a limita impactul pandemiei asupra primei economii europene."KfW si TUI confirma semnarea unui ajutor de stat in valoare de 1,8 miliarde euro", a informat turoperatorul intr-un comunicat.Directorul general de la TUI, Fritz Joussen a subliniat ca obiectivul acestui credit este sa acopere situatia globala fara precedent. "Acum ne pregatim intens pentru momentul in care ne vom putea relua operatiunile dupa criza coronavirusului si credem ca oameni vor dori in continuare sa calatoreasca", a declarat Joussen.Masurile de carantina adoptate la nivel global pentru a limita propagarea coronavirusului au paralizat calatoriile in scop de vacante, ceea ce agolit hotelurile, avioanele si navele de croaziera detinute de TUI.In 2019, TUI a inregistrat un profit operational de 893 milioane euro si o cifra de afaceri de aproape 19 miliarde euro.