Cel mai mare operator feroviar din Europa cumpara Regiotrans pentru 75 mil euro

Deutsche Bahn, cea mai mare companie feroviara din Europa, se va extinde pe piata romaneasca prin preluarea unui pachet de 70% din operatorul de transport de calatori Regiotrans Brasov, pentru 67 milioane euro.

Grupul german are optiunea de a prelua, mai tarziu, si restul actiunilor companiei romanesti, potrivit unor surse apropiate tranzactiei, scrie Handelsblatt, care citeaza Reuters.

Reprezentantii Deutsche Bahn au refuzat sa comenteze informatiile.

Regiotrans, cu 760 de angajati, a avut anul trecut o cifra de afaceri de 225,5 milioane lei, in urcare cu 28,4% fata de 2010, iar profitul companiei s-a dublat, la 8,66 milioane lei, potrivit datelor raportate catre Ministerul Finantelor.

Compania, infiintata in 2005, are doi asociati, Costel Comana si Iorgu Ganea, fiecare cu 50% din partile sociale, si opereaza linii feroviare de transport de calatori in baza unor contracte incheiate cu CFR.

Deutsche Bahn a preluat in 2008, prin subsidiara DB Schenker, compania de transport feroviar de marfa Romtrans.

