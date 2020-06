Lectii pe care liderii le pot invata de la imparatii romani Iulius Cezar si Cezar Augustus

Caesar a fost initial un nume de familie, dar a devenit termenul generic pentru a defini un imparat. Liderii nu se prezentau ca imparati. Erau fie Cezari, fie Augustus. Toate capeteniile doreau sa revendice o relatie apropiata cu fondatorii dinastiei, cu Iulius Cezar si Cezar Augustus, chiar daca in majoritatea cazurilor nu aveau legatura cu ei. Uneori erau cooptati in cerc, iar alteori, pur si simplu obtineau parte din putere.Imparatii romani sunt fascinanti prin faptul ca au condus acest imperiu atat de extins si cu o populatie numeroasa, extrem de diversificata in ceea ce priveste etniile si culturile sale, avand la dispozitie o tehnologie foarte primitiva. Reprezinta si astazi un model pentru liderii care isi doresc sa faca fata schimbarilor, extrag ceea ce cred ca este important din trecut si se adapteaza viitorului.Iulius Cezar a stiut cum sa maximizeze potentialul pe care il aveau el si armata sa. Si-a antrenat soldatii sa foloseasca arme usoare, dar eficiente, cum ar fi pumnalele mici numite gladius si a reusit astfel sa cucereasca jumatate din lume. Marile sabii si sulitele nu erau tocmai eficiente in opinia lui si aceasta gandire strategica putea fi rezultatul unui interes comun al imparatilor romani pentru jocurile cu zaruri. Din dorinta de a afla cat mai multe din secretele lor, au descoperit si ce schimbari mari poate aduce o singura aruncare de zar, creandu-si propriile principii bazate pe asta. Celebra fraza "Zarurile sunt aruncate", pe care Iulius Cezar a spus-o cand a trecut raul Rubicon, indreptandu-se spre o infrangere sigura, arata cat de inradacinate erau aceste jocuri in mintea lui.Acesta stia cum sa creeze o conexiune cu soldatii sai. Tinea minte numele fiecaruia si reusea sa le castige increderea pe buna dreptate. Un lider nu trebuie sa fie "cel mai buni prieten" cu fiecare membru al echipei sale, dar o legatura ceva mai personala cu subalternii sau colegii de munca este ceva pozitiv, deoarece reduce lacunele care pot exista intr-un mediu profesional si aplaneaza eventualele divergente.Imparatul Octavianus Augustus - devenit Cezar Augustus - a fost unul dintre cei mai de succes lideri. Acesta a transformat Roma dintr-o republica, intr-un imperiu, iar de-a lungul domniei sale a restabilit pacea si prosperitatea statului roman si a schimbat aproape fiecare aspect al vietii sale. El a fost mereu constient ca pentru a conduce un imperiu imens, avea nevoie de oamenii potriviti, care sa-l ajute si in care sa se poata increde. Etica sa de lucru nu avea la baza pedeapsa. Fiind pe drum in mod constant, vreme de mai multi ani, acesta a stiut cum sa-si promoveze propria imagine, precum si pe cea a apropiatilor sai, facandu-le omniprezente. Cele mai populare erau aparitiile de pe monede si reprezentarile prin intermediul statuilor.Adept al constientizarii publice era si Iulius Cezar. Acesta s-a asigurat ca toata lumea stia despre victoriile sale, scriind carti care au devenit cu timpul opere clasice. A te bucura de marile realizari nu inseamna ca trebuie sa scrii neaparat carti. In schimb, ajuta extrem de mult sa comunici tot ceea ce obtii, astfel incat echipa ta sa se simta parte a unui proiect. Pastrand si o anumita doza de modestie, se poate evidentia orice mic succes sau obiectiv atins.Abilitatile de comunicare nu erau ceva specific unui singur imparat. Calitatea de bun orator parea sa apartina tuturor. Imbracati impecabil si cu o atitudine increzatoare, acestia isi faceau aparitia in adunarile generale din Senatul Roman, tinand discursuri vehemente si captivante.Aceste lectii pot fi de folos pentru cei care vor sa priveasca dincolo de o imagine pripit creata, in care imparatii aveau un stil de viata excentric, cu slujitori roind in jurul lor si servindu-le struguri. Puterea lor militara de succes a generat atat adepti, cat si concurenti, la fel cum se intampla si acum in ierarhiile de lucru. Urmand astazi lectiile imparatilor romani, chiar si concurentii pot deveni adepti.