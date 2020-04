Producatorii de medicamente: Nu faceti stocuri de Paracetamol. Nu putem face fata daca din panica se cumpara zeci de cutii

"Putem fabrica sau importa suficiente cantitati care sa ajunga la toata lumea, dar nu putem face fata solicitarilor daca din panica se cumpara zeci de cutii", spun producatorii de medicamente.PRIMER, care reuneste cele mai importante 19 situri de fabricatie din tara, are o capacitate insumata instalata de productie anuala de peste 10 miliarde de unitati terapeutice, in practic toate formele de prezentare uzuale: orale, lichide sterile si nesterile, perfuzabile, topice, si multe altele."Numai pe parcursul anului 2019, fabricile din Romania au produs si pus in circulatie o cantitate de peste 300 de milioane de cutii de medicamente" a completat Damian.Ca sa dam un alt exemplu, tot in 2019, companiile membre PRIMER au fabricat circa 10 milioane de cutii de paracetamol (200 milioane de comprimate) si 1 milion de cutii de ibuprofen (10 milioane de comprimate), principalele doua medicamente utilizate si in tratamentul simptomelor cauzate de COVID-19. Aceste volume pot fi dublate la solicitarea autoritatilor, iar capacitatile de productie pot creste cu circa 10% daca se suspenda temporar faza de serializare."Companiile membre PRIMER pot fabrica pana la 1,5 milioane de cutii de Paracetamol pe luna, daca isi extind capacitatile de productie", a declarat Dr Dragos Damian, Director Executiv PRIMER. In acest moment, PRIMER a refuzat marea majoritate a contractelor la export pentru a se concentra pe livrarea de medicamente catre romani."In acest context, rugam populatia sa renunte la obiceiul de a stoca medicamente, oricare ar fi acestea, pentru ca o cutie in plus, care poate nu va fi utilizata niciodata, priveaza un alt pacient de un medicament vital fara de care ar putea muri", a completat Damian.PRIMER sprijina demersurile Colegiului Farmacistilor de a recomanda procurarea unui numar redus de cutii de medicamente, terapia pentru maximum o luna pentru pacientii cronici sau o cantitate de maximum una-doua cutii pentru bolile acute, gen raceala si gripa. "In felul acesta, medicamentele vor ajunge pentru mai multi pacienti care au nevoie de ele, fara a exista un risc de discontinuitate a tratamentului" a continuat reprezentantul PRIMER."Reamintem in final ca PRIMER s-a pus de aproape o luna la dispozitia autoritatilor pentru a fabrica medicamente, in orice cantitati, care sa sprijine populatia in batalia contra Coronavirusului sau a altor boli, din pacate insa nu a primit nici o solicitare concreta", a completat Damian.Din PRIMER fac parte cele mai importante 19 fabrici de medicamente din tara: AC HELCOR, ANTIBIOTICE, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, FITERMAN PHARMA, GEDEON-RICHTER, INFOMED FLUIDS, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, POLISANO PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SANTA SA, SLAVIA PHARM, TERAPIA-SUN PHARMA, TIS PHARMACEUTICAL, VIM SPECTRUM, ZENTIVA