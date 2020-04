Primul hotline medical privat si gratuit din Bucuresti

Astfel, fara sa fie nevoiti sa isi paraseasca locuinta, printr-un simplu apel telefonic la, rezidentii celui mai mare cartier privat din Bucuresti si ceilalti locuitori ai Capitalei intra in contact telefonic direct cu un, care poate fi medic de familie, medic pediatru sau medic infectionist.Tinand cont de interesul tot mai ridicat pentru servicii medicale de calitate, hotline-ul raspunde rapid, sigur si gratuit tututor nevoilor medicale. Unii dintre cei mai buni medici din Romania isi pun toata expertiza si experienta medicala la dispozitie, indiferent ca e vorba de o consultatie, un sfat, un tratament sau o recomandare medicala.", a declaratServiciul medical este disponibil de luni pana vineri, in intervalul orar 9 - 18, acces prioritar avand rezidentii Cosmopolis si clientii Intermedicas.", a declaratCosmopolis, cel mai amplu proiect rezidential din Romania, va ajunge la finalul acestuit an la peste 4.100 de locuinte finalizate si o comunitate de peste 10.000 de locuitori, in urma unor investitii cumulate de peste 350 de milioane de euro, una dintre cele mai mari investitii realizate intr-un proiect imobiliar din Romania.Cu o experienta de aproximativ 9 ani pe piata serviciilor medicale, Intermedicas a dezvoltat in premiera in Romania serviciul Concierge Medical, raspunzand nevoii cat mai acute a pacientului de a fi indrumat si de a i se oferi informatia medicala integrata.Detalii pe www.intermedicas.com si https://www.facebook.com/intermedicas/ .