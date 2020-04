Patronii Cris-Tim au donat 300.000 euro pentru utilarea sectiilor ATI cu echipamente si aparatura medicala

Cristina Timis, vicepresedintele grupului Cris-Tim, a anuntat, in cadrul Teledonului "Romani Impreuna", sponsorizarea cu 300.000 de euro pentru aceasta cauza."Una dintre valorile grupului Cris-Tim a fost, inca de la infiintare, grija pentru oameni, astfel ca suntem mandri de implicarea noastra alaturi de Fundatia Mereu Aproape in dotarea cu echipamente si aparatura medicala a sectiilor ATI din toata tara", transmite compania.In urma donatiilor, zeci de mii de echipamente de protectie au plecat deja spre Spitalele Judetene din Suceava (48.000 de masti), regiunea cea mai grav afectata de COVID-19, Deva (25.000 de masti) si Botosani (25.000 de masti).Fundatia Mereu Aproape va distribui, in total, in perioada urmatoare, peste 350.000 de masti, 250.000 de halate si 20.000 de combinezoane catre spitalele care au nevoie urgenta de sprijin.S-a demarat achizitionarea a 60 de aparate de ventilatie, destinate cazurilor grave de COVID-19, aparate ce pot fi folosite atat pentru adulti, cat si pentru copii, precum si a doua statii ATI complet utilate.Una dintre cele doua statii ATI complet utilate va ajunge la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova, iar cea de-a doua, la Spitalul de Urgenta din Timisoara.Componente ale acestor statii, printre care dispozitive medicale complexe si complete, care contin si pat multifunctional, dar si ventilatoare, au fost deja trimise catre cele doua spitale."Noi, Grupul Cris-Tim, suntem o companie romaneasca cu o traditie de peste 25 de ani si vom continua sa fim alaturi de Romania si in aceste clipe de cumpana.Credem cu tarie ca solidaritatea si compasiunea sunt doua aspecte-cheie pe care toti trebuie sa le aratam - de la simple fiinte umane, la companii si alte institutii - pentru a ne putea baza unul pe celalalt si impreuna sa continuam lupta pentru depasirea acestei perioade mult incercata.Le multumim tuturor consumatorilor si partenerilor pentru incredere si ii incurajam pe toti sa faca in continuare astfel de gesturi.Ii felicitam, de asemenea, pentru implicare, pe Oscar Downstream, Lidl, Farmaciile Catena, Coca-Cola, Dedeman si pe toti cei care au raspuns la aceasta initiativa.Impreuna suntem mai puternici!", transmite compania.