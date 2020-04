London Stock Exchange Romania va dona 65.000 de euro pentru lupta locala impotriva COVID-19

Prin intermediul Fundatiei LSEG, LSEG Romania va dona 30.000 Euro pentru a ajuta Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" sa cumpere o parte din echipamentul medical necesar.LSEG Romania va redirectiona 15.000 euro catre "Hospice Casa Sperantei" pentru ingrijiri paliative pentru adulti si copii si pentru a continua eforturile in lupta cu Coronavirus.Cu ajutorul angajatilor locali, LSEG va dona aproximativ 20.000 de euro pentru a cumpara produse de igienizare si consumabile medicale pentru spitale si centre de ambulanta din Bucuresti, Arad si Bacau.De asemenea, Fundatia "Ajungem Mari" va primi ajutor cu produse si masti medicale pentru centrele de plasament in care sunt ingrijiti copiii. Fundatia "Ajungem Mari" este partenerul caritabil LSEG inca din 2019."In aceasta perioada dificila pentru omenire, LSEG Romania intelege mai mult ca oricand ca trebuie sa fie aproape de oamenii din Romania, in special fata de cei care lupta in prima linie impotriva crizei si pentru cei care sunt afectati. Suntem increzatori ca vom depasi aceasta criza prin solidaritate, disciplina si speranta", Andreea Stanescu, General Manager, LSEG Romania. London Stock Exchange Group este o companie cu o vasta experienta internationala, eterogena, ce sta la baza comunitatii financiare mondiale, oferind servicii de infrastructura hardware, dar si software pietelor de capital.In mai 2018, am stabilit centrul R&D din Bucuresti ca fiind unul de excelenta, de cercetare si dezvoltare (R&D) unde lucram cu tehnologii de varf.Hub-ul local iti ofera oportunitatea de a lucra cu echipe globale si de a te implica direct in designul si implementarea de proiecte inovatoare.Iti poti incepe cariera sustinut de programe de training personalizate si te vei implica in proiecte pentru dezvoltarea skill-urilor, prin colaborarea cu profesionisti si experti in domenii de interes, prin implicarea directa in programe de CSR sau prin colaborarea cu ONG-uri.Suntem mandri sa ne luam angajamentul de a asigura o cultura prietenoasa, bazata pe diversitate si incluziune, ce are la centru inovatia si creativitatea.Mai multe informatii despre London Stock Exchange Group pot fi gasite pe www.lseg.com