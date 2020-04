Kaufland plateste in avans taxe de 69 de milioane de lei pentru a sprijini bugetul de stat si bugetele locale

taxe locale in valoare de aproximativ 31 milioane lei - platita pe 25 martie 2020, mai devreme cu aproximativ trei luni fata de termenul limita de 30 iunie 2020;

impozit pe profit aferent trimestrului 1 din anul financiar in curs (martie-mai), in valoare de aproximativ 38 milioane lei, in aceasta saptamana, tot cu aproximativ trei luni fata de termenul limita 25 iunie 2020.

Astfel, compania directioneaza 69 de milioane lei catre bugetul de stat si bugetele locale, reprezentand taxe aferente anului 2020 si impozit pe profit pentru trimestrul intai al anului financiar (martie-mai).Suma este platita in doua transe:", declaraIn ultimele doua saptamani, Kaufland s-a implicat si cu demersuri care au raspuns la cele mai acute nevoi ale comunitatii.Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1.300 de magazine in 8 tari, 132.000 de angajati si o retea de 127 de magazine in Romania.In 2019, Kaufland Romania a primit pentru a treia oara certificarea Best Buy Award, care atesta ca este lantul de magazine cu cel mai bun raport calitate - pret de pe piata locala.Kaufland detine si distinctia Customers' Friend pentru compania cu cele mai bune servicii pentru clienti, acordata de Institutul international ICERTIAS, in urma unei analize de piata.Strategia noastra are ca scop indeplinirea dorintele clientilor cu accent pe garantiile si serviciile noastre, varietate, un nivel ridicat de calitate si, bineinteles, preturi atractive. Pentru mai multe informatii, vizitati www.kaufland.ro.Kaufland angajeaza persoane cu dizabilitati la nivel national. Cei interesati pot aplica online, pe cariere.kaufland.ro - unde este disponibila lista posturilor vacante, prin e-mail la cariere@kaufland.ro sau la numarul de telefon 021.9132.