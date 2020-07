Impactul COVID-19 asupra industriei de fashion

La inceputul acestei perioade de pandemie, Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in privinta cumparaturilor online. Odata cu aceasta perioada de izolare obiceiul romanilor de achizitii online a crescut simtitor. Cred ca romanii au descoperit ca este mult mai usor dar si sigur sa achizitioneze haine online. Totodata cu beneficii precum transportul si returul gratuit, practic nu exista griji daca se razgandesc sau produsul nu se potriveste perfect.In primul rand cred ca in aceasta perioada siguranta sanitara a devenit o prioritate pentru toti, inclusiv pentru noi care am luat toate masurile de preventie de transmitere a virusului atat pentru angajatii nostri cat si pentru clienti.Din punct de vedere financiar, la fel ca toate business-urile pe plan mondial am inregistrat o oarecare scadere, insa mult sub media generala din industria fashion online din Romania. Din fericire pentru noi am inceput sa resimtim o crestere constanta de la incheierea Starii de Urgenta.Ca de fiecare data, nu am putut sa ramanem impasibili la problemele societatii si comunitatilor in care activam. Atat clientele noastre cat si interesele de afaceri sunt raspandite pe intreg teritoriul Romaniei. Am considerat ca este datoria noastra sa ajutam, sa dam inapoi societatii in care ne dezvoltam afacerea, ajutorul de care are nevoie. Am donat 15.000 de lei pentru Asociatia ZI de Bine in aceasta campanie pentru a ajuta spitalele si cadrele medicale in aceasta perioada. De asemenea am reusit sa donam mii de masti pentru diverse institutii de ocrotire a batranilor sau copiilor si chiar pentru cadre medicale si clientele noastre.Din experienta noastra de pana acum, in general clientele prefera rochiile si hainele fabricate in Romania. Cred ca exista o constiinta sociala care influenteaza decizia de cumparare si da, clientele se orienteaza spre produse fabricate in Romania si cu gandul de a ajuta companiile unde poate prieteni, vecini sau rude lucreaza si de unde isi castiga existenta.Intr-adevar cred ca a fost esentiala reorientarea spre productia de haine pentru acasa in aceasta perioada. Aceasta strategie de criza i-a ajutat pe multi nu doar sa nu isi inchida afacerile ci sa reuseasca sa isi mentina angajatii si sa isi respecte promisiunile fata de clientii lor.Inca de la bun inceput principiul nostru de business a fost si a ramas, indiferent de vremuri, sa ne tinem promisiunea fata de clientele noastre atat in privinta calitatii produselor si serviciilor cat si a furnizarii de colectii noi in fiecare saptamana. Eforturile facute pentru a ne putea onora promisiunea au fost mai mari ca oricand.Pentru noi, fiecare colectie este o bucurie si o provocare pentru a putea sa ne multumim fiecare clienta. Una dintre cele mai importante colectii lansate anul acesta este La Donna by Catalin Botezatu. O colectie de rochii de vara exceptionale marca Catalin Botezatu: calitatea materialelor este deosebit de buna, croite perfect si cu modele unicat specifice lui Catalin, mereu nu doar in trend, ci si in avangarda modei romanesti, asa cum ii sta bine celui mai cunoscut designer de fashion din Romania.Cred cu putere ca acum este unul dintre cele mai oportune momente pentru micii sau mai marii antreprenori sa porneasca un business online, in orice domeniu ar fi acesta. Odata cu pandemia si principiul de colaborare "Work-From-Home", din ce in ce mai multe activitati se vor desfasura online, implicit va fi o cerinta mult mai mare de servicii, aplicatii si informatii orientate spre mediul electronic. Asadar, orice business care va servi o necesitate imediata a unei nise de piata sau a intregii piete va genera profit si va fi o afacere de viitor cu o crestere rapida.