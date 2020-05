Firmele de curierat ar putea ajunge la afaceri de aproape sase miliarde de lei in acest an

Estimare KeysFin:

Paradoxul pietei: Cea mai putin modernizata companie din top este in continuare lider

Curierii, printre cei mai productivi angajati din Romania

Analistii KeysFin estimeaza apropierea de pragul de 5,2 miliarde de lei in 2019, pentru ca, in anul curent, ritmul de crestere sa se dubleze cel putin, iar cifra de afaceri a companiilor care ofera servicii de posta si curierat sa atinga pragul de 6 miliarde de lei, ca urmare a cererii online crescute, generate de pandemia de Coronavirus."Odata cu modernizarea serviciilor si aparitia de jucatori noi, piata locala de posta si curierat a evoluat, iar rezultatele de business au fost pe masura. Maximul istoric al pietei din acest an vine ca o incununare a unui parcurs pozitiv, iar noi mizam pe faptul ca vor exista cresteri in continuare, desi poate nu atat de spectaculoase. Pandemia de Coronavirus i-a fortat pe multi consumatori locali sa treaca peste bariera psihologica a efectuarii de comenzi online. Odata convinsi de beneficiile e-commerce-ului, consumatorii vor continua sa aleaga aceasta alternativa si, indirect, serviciile de curierat. Totusi, vorbim despre un business concentrat: desi exista peste 2000 firme, primele 10 dintre acestea, in functie de cifra de afaceri, cumuleaza 76% din piata", a declarat Roxana Popescu, Managing Director al KeysFin, unul din cei mai importanti furnizori de solutii de business information din Romania.Piata serviciilor de posta si curierat este una dintre putinele domenii in care numarul de companii a avansat considerabil, cu 9% in comparatie cu anul 2017 si cu aproximativ 250% fata de 2009, la putin peste 2.100 de companii in 2018. Daca pentru 2019 specialistii KeysFin estimeaza o crestere de aproximativ 9%, in 2020 firmele mici, fara putere logistica si mai ales financiara, vor fi cele mai afectate de pandemie, astfel ca business-ul acestei piete se va concentra intr-un ritm moderat in urmatoarele luni. De subliniat insa ca acesta va fi unul dintre segmentele cel mai putin afectate de pandemie alaturi de Farma, Retail-ul alimentar, Sanatate&asistenta sociala, IT&C, Agricultura (dependenta insa de conditiile meteo), distribuitorii de energie&gaze si cei de apa& salubritate.Rezultatul net (profit minus pierdere neta) al furnizorilor de servicii de posta si curierat a crescut cu 77%, in comparatie cu anul 2017 si a fost cu aproape 317 de milioane de lei peste pierderea din 2009, ajungand la aproape 233 milioane de lei, in 2018. Dintre cele 2.103 de companii analizate, mai mult de jumatate, 1.267 au inregistrat profit (60%), 633 au raportat pierderi (30%), restul avand un rezultat nul in 2018.Profitul net al industriei a inregistrat o crestere de 54% comparativ cu anul 2017 si aproximativ 220% fata de 2009, insumand aproape 304 milioane de lei, in 2018. Potrivit specialistilor KeysFin, profitul companiilor a crescut si in 2019, cu aproximativ 13%, depasind astfel nivelul de 340 de milioane de lei.este in continuare principalul jucator din piata de posta si curierat din tara noastra, in ciuda problemelor intampinate. Compania, detinuta de statul roman prin Ministerul Comunicatiilor - 93,5% si de Fondul Proprietatea - 6,5%, a raportat in 2018 o cifra de afaceri de aproape 1,2 miliarde de lei (24,4% din total).De remarcat ca, in 2017, cifra de afaceri a acestei institutii a fost de 1,1 miliarde de lei, deci, procentual, cresterea de la an la an a fost minora.Situatia sta total diferit in cazul, liderul segmentului de curierat, care vine repede din urma si castiga teren de la un an la altul. Astfel, in 2018, compania cu capital privat 100% romanesc a facut afaceri de 686 de milioane de lei, respectiv 14,4% din total. Mai mult, cresterea acesteia este substantiala in comparatie cu 2017 cand inregistra o cifra de afaceri de 586 milioane de lei.Podiumul este completat de(425 de milioane de lei, 9% din total),(357 milioane lei, 7,5% din total, companie care a depasit DHL in 2018) si(289 de milioane de lei, 6,7%).O prezenta interesanta in top este cea a(locul 10 dupa cifra de afaceri, companie care administreaza Sameday) al carui actionar majoritar (88%) este(controlat in proportie de 80% de investitori olandezi si care gestioneaza la nivel local brandul eMAG). Cumulat, cele mai mari 10 companii au generat 76% din cifra de afaceri totala.Potrivit ultimelor date furnizate de Ministerul Finantelor, cele doua companii au raportat, in primul semestru din 2019.In 2018, aproximativ 40.700 angajati lucrau pentru companiile locale de posta si curierat, cu 5% mai multi decat in 2017. Pentru 2020, analistii KeysFin preconizeaza un avans la peste 42.500 angajati, ca urmare a cresterii accentuate pentru serviciile de curierat.Totodata, in ceea ce priveste productivitatea muncii, piata a inregistrat un avans consistent, de 10% in 2018, reusind sa obtina o medie de aproape 117 000 de lei per angajat, datorita investitiilor majore in logistica si in optimizarea activitatii. Rezultatul este cu atat mai relevant cu cat costul mediu per angajat a inregistrat o crestere de doar 6%, comparativ cu anul 2017, insemnand peste 37 000 de lei per angajat.Astfel, piata serviciilor de posta si curierat este una dintre putinele sectoare de activitate, in care productivitatea muncii a avansat intr-un ritm mai accelerat decat costul mediu al fortei de munca intre 2009 si 2018: 101% versus 45%.