Echipamente complete de protectie din oferta magazinului Tresa

Cine este responsabil de asigurarea echipamentului de protectie?

De unde pot fi achizitionate echipamentele de protectie?

Tresa propune imbracamintea de protectie personalizata

Sunt o multime de domenii de activitate in cadrul carora echipamentul de protectie nu ar trebui sa lipseasca. In functie de specific, poate fi nevoie de imbracaminte de protectie adecvata sau de diverse accesorii ce pot proteja angajatii de diversi factori externi ce le pot pune in pericol sanatatea si integritatea.Legea in vigoare reglementeaza faptul ca, daca unii angajati lucreaza in sectoare de activitate unde iau contact cu diversi factori de risc externi, angajatorii sunt cei ce ar trebui sa le asigure acestora echipamentul de protectie de care au nevoie. In caz contrar, legea prevede amenzi usturatoare pentru cei ce conduc societatea respectiva.In functie de profilul firmei, de locul si echipamentele tehnologice cu care lucreaza angajatii, acestia trebuie sa aiba la dispozitie echipamente de protectie adecvate, asigurate de catre angajatori. Acestea pot deservi la protectia fetei, a urechilor, a partii superioare sau inferioare a corpului.Unul dintre cele mai remarcabile nume pe aceasta nisa este Tresa - magazinul online ce ofera solutii practice si fiabile pentru sanatatea si securitatea in munca.Magazinul anterior mentionat pune la dispozitia celor interesati imbracaminte si incaltaminte de protectie, tot felul de accesorii necesare in scest sens, dar si produse ce tin de curatenie si ingrijire in campul muncii si diverse scule si materiale necesare in diverse domenii de activitate.Printre produsele cele mai comandate de catre clientii Tresa se numara articolele de imbracaminte de protectie . In aceasta categorie aparte sunt incluse produse precum: jachete, pantaloni si salopete, costume, veste, camasi, combinezoane, tricouri si bluze, halate, sorturi, articole impermeabile, fesuri, capisoane si sepci, articole pentru vizibilitate inalta (HI-VIS) si diverse accesorii pentru imbracaminte.Domeniile in care aceste articole de imbracaminte pot fi folosite sunt numeroase, fiecare fiind recomandate in functie de factorii externi cu care angajatii intra in contact.Calitatea acestor produse este una de top, rezultata din materialele ce sunt folosite la confectionarea lor. In plus, imbracamintea de protectie disponibila in cadrul site-ului tresa.ro provine de la producatori de renume pe aceasta nisa precum Cerva, DuPont, OS, Fridrich & Fridrich si lista poate continua in acest sens.Unul dintre serviciile de care pot avea parte clientii Tresa este personalizarea imbracamintei de protectie pe care o achizitioneaza din cadrul magazinului. Angajatorii pot cere imprimarea logo-ului societatii pe care o detin sau motto-ul acesteia pe imbracamintea comandata.In acest fel, angajatii lor se individualizeaza clar de ceilalti ce lucreaza in acelasi domeniu. Este vorba aici si de eticheta personala a societatii, despre a face cunoscut brandul sub deviza caruia activeaza acestia.Comenzile se plaseaza online pe site-ul tresa.ro sau luand legatura prin telefon cu unul dintre consultantii Tresa.Date de contactEmail: comercial@tresa.roTelefon: 0371.097.957Adresa: Bd. Timisoara, nr. 104 E, sector 6, Bucuresti