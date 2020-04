Dacia Plant doneaza gel igienizat pentru spitale din judetul Brasov

Dacia Plant a decis sa doneze flacoane cu gel igienizat pentru a ajuta la protectia si igiena cadrelor medicale si a personalului auxiliar de la Spitalul de Boli Infectioase din Brasov, Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" din Fagaras, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brasov si Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie din Brasov.Flacoanele donate acopera in acest moment necesarul intregilor echipe medicale si a personalului auxiliar din aceste spitale si numarul lor va fi suplimentat pe masura ce va fi nevoie., a declaratImplicarea companiei Dacia Plant nu se opreste aici, aceasta urmand sa doneze si masti chirurgicale de unica folosinta si dezinfectanti de pardoseala pe baza de hipoclorit catre aceste unitati spitalicesti, odata ce vor fi incheiate formalitatile vamale.Criza de produse igienizante in contextul pandemiei de coronavirus si cantitatile insuficiente de astfel de produse acordate spitalelor din Romania, au determinat compania brasoveana sa demareze productia de substante dezinfectante.Va reamintim ca noul produs al companiei Dacia Plant este destinat mentinerii igienei mainilor si este bazat pe doua substante puternic dezinfectante si antimicrobiene: alcoolul de 70% si argintul coloidal si are o actiune rapida cu un spectru larg antimicrobian.Gelul esteo alternativa rapida si eficienta la curatarea mainilor cu apa calda si sapun, in locurile si momentele in care spalarea mainilor nu este posibila. Concentratia de alcool a produsului a fost aleasa special pentru a se atinge un efect antiinfectios optim.In plus fata de concentratia crescuta de alcool, Dacia Plant a adaugat in compozitia noului produs argint coloidal. Atunci cand este aplicat topic, argintul coloidal este un agent antiinfectios, antifungic si antimicrobian. Gelul de maini cu argint coloidal este produs in doua variante, flacon tub de 75ml si flacon cu dispenser de 100 ml.este compania romaneasca cu produse naturale inspirate din retetele traditionale, adaptate stilului modern de viata. Toate produsele Dacia Plant au concentratii optime de substante active si nu contin aditivi, conservanti, coloranti sau indulcitori artificiali.In fabrica de la Bod-Brasov, Dacia Plant produce peste 250 de tipuri de comprimate, tincturi, pulberi si siropuri bazate pe plante atent selectionate si pe extracte standardizate, precum si produse alimentare naturale.Brandurile companiei sunt: Dacia Plant®, Interferonat®, Ingerasul®, Sublima®, Calmotusin®, Specialistii Plantelor®, Citonat®, Dacoderm®, Vitamine si Minerale®, Alfa®, Bun de tot® si Detoxicolon®.Pentru mai multe informatii, accesati daciaplant.ro