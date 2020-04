Philips planuieste sa creasca productia de ventilatoare medicale la 4000 de unitati pe saptamana

Acest plan are la baza cresterea productiei din primele trei luni ale anului, crestere care a permis furnizarea de ventilatoare suplimentare - esentiale pentru tratamentul pacientilor infectati cu COVID-19 - in spitalele din cele mai afectate regiuni din China, sudul Europei si SUA. Pentru a raspunde in continuare cererii globale uriase, Philips a prezentat noul sau ventilator Philips, Respironics E30, un ventilator versatil si usor de utilizat, proiectat pentru productia la scara larga."In conformitate cu misiunea Philips, ne-am angajat pe deplin sa ajutam cat mai multi furnizori de servicii medicale sa ofere diagnostic, sa trateze si sa monitorizeze numarul tot mai mare de pacienti infectati cu COVID-19 ", a declarat Frans van Houten, CEO Royal Philips."Ne-am mobilizat pentru a putea face acest lucru incepand cu luna ianuarie. Colaborarea cu partenerii nostri de incredere Flex si Jabil va extinde rapid capacitatea noastra de productie a ventilatoarelor medicale si va consolida lantul de aprovizionare pentru a permite o productie de pana la 4.000 de ventilatoare pe saptamana in al treilea trimestru al anului. In completarea acestui fapt, echipa noastra a dezvoltat noul ventilator Philips Respironics E30, care poate fi utilizat in siguranta atunci cand ne confruntam cu acces limitat la un ventilator complex pentru terapie intensiva. Ventilatorul Philips Respironics E30 poate oferi o gama larga de optiuni de tratament, iar din luna aprilie am extins productia sa la 15.000 de unitati pe saptamana."Philips colaboreaza cu partenerii sai in materie de fabricare a solutiilor medicale - Flex si Jabil - precum si cu altii, pentru a extinde mai mult liniile de asamblare a ventilatorarelor medicale si a-si consolida lantul de aprovizionare. Flex si Jabil au experienta in tehnologiile dispozitivelor medicale, dar si o amprenta globala in industrie, precum si o retea de furnizori de materiale si componente certificate.Flex produce deja unul dintre celelalte echipamente Philips dedicate sistemului respirator.Liniile de asamblare de la unitatea de productie Philips din Murrysville, in vestul Pennsylvaniei (SUA), alaturi de Flex se concentreaza pe productia ventilatoarelor medicale Trilogy pentru ventilatie invaziva si non-invaziva, in timp ce liniile de asamblare Philips din California (SUA), alaturi de Jabil se concentreaza asupra productiei ventilatoarelor medicale Philips Respironics V60 pentru ventilatie invaziva si non- invaziva. Se prevede ca productia combinata a ventilatoarelor medicale va creste la 4.000 de unitati pe saptamana in al treilea trimestru al anului 2020.Philips lucreaza cu furnizorii sai din SUA, Europa si Asia pentru a asigura o aprovizionare suficienta si neintrerupta a celor peste 650 de componente diferite necesare pentru asamblarea ventilatoarelor medicale Philips.Philips Respironics E30 pentru a compensa deficitul de ventilatoare medicalePentru a adresa in continuare nevoia presanta de ventilatoare pentru ingrijirea pacientilor in stare critica, Philips a lucrat cu medici si autoritati de reglementare in domeniul medical din Statele Unite si alte tari pentru a dezvolta un ventilator disponibil usor, care sa compenseze deficitul ventilatoarelor medicale.Proiectat pentru productia la scara larga de catre o echipa cu experienta profunda in ingrijirea sistemului respirator, ventilatorul Philips Respironics E30 este optimizat pentru a trata pacientii cu insuficienta respiratorie. Acest ventilator usor de utilizat dispune de instalare rapida si operatiuni simple, oferind furnizorilor de servicii medicale o gama larga de optiuni pentru a trata si monitoriza pacientii. Philips Respironics E30 poate fi utilizat non-invaziv, precum si invaziv, fiind suficient de flexibil pentru a se adapta nevoilor de tratament pentru pacientii infectati cu COVID-19.Philips extinde rapid productia acestui nou ventilator, avand in vedere nevoile fara precedent ale furnizorilor de servicii medicale si ale pacientilor infectati cu virusul COVID-19, respectand, de asemenea, standardele de calitate a dispozitivelor medicale. In data de 8 aprilie 2020, FDA (Food and Drug Administration) din SUA a autorizat dispozitivul pentru utilizarea sa pe teritoriul SUA in timpul starii de urgenta. Philips lucreaza cu autoritatile de reglementare relevante pentru a distribui dispozitivul si la nivel global.Pentru a facilita extinderea productiei in cele trei spatii de fabricare a ventilatoarelor din SUA, Philips investeste cateva zeci de milioane $ in instrumente si matrite suplimentare, linii de asamblare finale si instalatii de testare.Deoarece tratamentul impotriva virusului COVID-19 depinde de disponibilitatea globala a ventilatoarelor si componentelor sale, Philips continua colaborarea cu guvernele, autoritatile publice in domeniul sanatatii si industriile relevante pentru a proteja extinderea productiei de materiale, componente si produse finale, precum si transportul acestora intre tari. Acest lucru este pe deplin in conformitate cu apelul la actiune din martie 2020 al Camerei Internationale de Comert (ICC) si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).Philips considera ca echipamentele medicale rare, cum ar fi ventilatoarele medicale, ar trebui puse la dispozitie in intreaga lume, folosind o abordare corecta si etica pentru a aloca resursele, in functie de cerintele acute ale pacientilor in baza datelor disponibile, precum statisticile COVID-19 pe tara/regiune si capacitatea de ingrijire critica disponibila. Philips poate imparti comenzile in loturi pentru a fi livrate in etape, astfel incat compania sa poata deservi simultan mai multe tari/regiuni care au nevoie.