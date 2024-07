Cum pot contribui Google si Amazon la scaderea deficitelor bugetare

Guvernele europene vor sa reduca deficitele bugetare si isi indreapta atentia catre multinationale din SUA, in special asupra unor giganti ai Internetului cum sunt Google si Amazon, care platesc taxe mici sau deloc in Europa, chiar daca obtin in regiune venituri de ordinul miliardelor de dolari.

Google a raportat anul trecut venituri de peste 4 miliarde de dolari in Marea Britanie, unde a platit taxe de numai 10 milioane de dolari, iar autoritatile fiscale, parlamentari si concurenti ai companiei in Europa considera ca este incorect, relateaza New York Times.

"De ce manipulati conturile astfel incat sa nu platiti taxe pe profit in Marea Britanie?", i-a intrebat Margaret Hodge, membru in Parlamentul britanic, pe reprezentanti ai Google, Amazon si Starbucks, intr-o audiere care a avut loc saptamana trecuta.

In Franta, fiscul a mers mai departe. Amazon a fost informata ca are de platit taxe si penalitati legate de "impartirea veniturilor intre jurisdictii straine" in perioada 2006-2010. Si alte companii, intre care Google, se afla in vizorul autoritatilor franceze.

"Chiar daca Internetul este o zona a libertatii, nu trebuie sa fie una in afara legii. Regulile fiscale trebuie sa poata fi aplicate si acestor activitati", a declarat Najat Vallaud-Belkacem, purtator de cuvant al guvernului francez.

Google, Amazon, Starbucks si alte companii aflate in atentia autoritatilor fiscale sustin ca nu fac nimic incorect. Ele folosesc strategii complexe de contabilitate pentru a exploata diferentele nationale intre nivelurile de impozitare, care variaza intre sub 10% si peste 30%.

Google, Apple, Ikea si Starbucks, printre multinationalele care "pacalesc" guvernul

Google, de exemplu, inregistreaza majoritatea veniturilor internationale la sediul central din Irlanda, unde impozitul pe profit este de 12,5%. In Europa, clientii care cumpara publicitate, principala sursa de venit a Google, semneaza contracte cu subsidiara companiei din Irlanda, mai degraba decat cu filialele locale.

In final, Google plateste in Irlanda taxe care reprezinta o fractiune din miliardele de euro rulate prin biroul din Dublin, pentru ca foloseste o serie de metode, inclusiv plata de redevente catre o divizie din Bermude.

