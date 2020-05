Cand intra Romania in era robotilor? Cu cat mai devreme cu atat mai bine #Interviu

"Cu cat mai devreme o va face, cu atat economia si, in consecinta, societatea, se va bucura de beneficiile 'abandonarii' rutinei in favoarea creativitatii", spuneEl, alaturi de echipa sa, a creat deja primul robot care este folosit in sistemul medical privat, robotul SAM, care gestioneaza contractele Medicover.In plus, compania sa este lider pe piata de digital transformation din Romania, avand 300 de angajati, birouri in Bulgaria, Serbia si planuri de extindere la nivel global. Compania este specializata in Intelligent Automation, IT Infrastructure Support, Digital Business Process Management si Software Development On Demand.Incepand cu luna iulie 2018 Connections a semnat un parteneriat cu UiPath, platforma de Enterprise Robotic Process Automation (RPA) cu cel mai rapid grad de adoptie la nivel mondial, alaturi de care a implementat deja cu succes procese de automatizare robotizata in industrii cheie, precum Banking & Financial Services, Energy, Healthcare, Insurance.Connections a creat pentru Medicover primul robot capabil sa realizeze in mod automat managementul contractelor si al beneficiilor pe care le au abonatii si asiguratii grupului medical.Robotul SAM (Subscriptions Assistant Manager), creat pe baza tehnologiei RPA dezvoltata de unicornul UiPath, poate sa inroleze noii abonati, sa modifice beneficiile existente intr-un plan de abonament, sa adauge dependenti (copii sau rude) la planul de beneficii al abonatului sau sa termine contracte.In mod evident, companiile care aveau deja un grad crescut de automatizare si digitalizare, spre exemplu prin implementarea de solutii RPA, au facut mult mai usor tranzitia spre lucrul remote, au avut o dependenta mai redusa fata de personal si au putut sa se adapteze mai usor schimbarilor aduse de criza.Adaptarea modelului de business la noile conditii a fost mult mai rapida si acest lucru le-a creat un avantaj competitiv consistent.Cred ca, mai ales in contextul actual, re-evaluarea proceselor de business, si, in sens mai larg, a modelelor de business, este elementul cel mai important pe care o companie il poate face, fie ca a fost afecatat in mod agresiv de criza sau nu.Aceasta "introspectie" poate duce, in unele cazuri, la decizii de automatizare pe baza robotilor software, dar doar in sincron cu re-modelarea functionarii actuale. Este, dupa parerea mea, singura sansa prin care o enitate comerciala poate adera la conceptul "antifragilismului", adica poate sa isi dezvolte anticorpii necesari supravietuirii economice.