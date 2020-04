Help Net doneaza 100.000 euro pentru dotarea spitalelor din Romania, in lupta impotriva COVID-19

"Suma oferita de Help Net se va utiliza pentru achizitionarea echipamentelor de protectie pentru personalul medical (botosi, manusi, ochelari, combinezoane, viziere, etc.), instrumente si echipamente medicale pentru tratarea pacientilor (aparate de ventilatie, sonde de intubare etc.) sau pentru cresterea capacitatii spitalelor din Romania de a trata pacientii infectati cu coronavirus", se mentioneaza in comunicat.Help Net si Daruieste Viata au sustinut in anii anteriori si constructia primului Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica.Help Net a fost fondat in 1998 si are peste 350 de farmacii deschise la nivel national, cu o cifra de afaceri de peste 169 de milioane de euro in 2019.