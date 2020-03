Criza provocata de coronavirus va duce industria locala de pharma la un maxim istoric in 2020

Analiza KeysFin:

Astfel, potrivit estimarilor analistilor KeysFin, ritmul de crestere se va dubla in acest an, iar cifra de afaceri generata de intreg lantul de productie si distributie va ajunge la aproximativ 68 de miliarde de lei, un maxim istoric pentru piata locala."Intreaga economie a Romaniei se resimte in urma pandemiei: potrivit estimarilor noastre scaderea anuala va avea o intre 5 si 7%, fiind influentata atat de durata starii de urgenta cat si de alti factori, precum abordarea autoritatilor in privinta celor cateva sute de mii de IMM-uri locale afectate direct sau indirect.Totusi, exista si sectoare care inregistreaza cresteri, acesta fiind si cazul industriei farmaceutice, o industrie care a crescut constant in ultimii 10 ani si care in acest an va ajunge foarte probabil la un maxim istoric.Putem spune asadar ca, in 2020, industria farma, aflata in linia intai in lupta cu coronavirusul, va contribui atat la stabilitatea economiei locale, cat si la sanatatea romanilor", a declarat Roxana Popescu, Managing Director al KeysFin, unul din cei mai importanti furnizori de solutii de business information din Romania.Cifra de afaceri a producatorilor, distribuitorilor si farmaciilor din Romania a inregistrat o crestere cu 9% in comparatie cu anul 2017 si a depasit cu aproape 90% nivelul din 2009, insumand 56,5 miliarde de lei in 2018.Mai mult, specialistii KeysFin estimeaza ca industria farma va depasi pragul de 60 de miliarde lei in 2019, urmand ca in 2020 aceasta sa atinga un nou nivel record: 68 miliarde de lei.Totodata, conform analistilor KeysFin, industria farma locala va fi unul dintre segmentele cel mai putin afectate de pandemie, alaturi de Retailul alimentar, Sanatate si asistenta sociala, IT&C, Agricultura (dependenta insa de conditiile meteo), distribuitorii de energie si gaze si cei de apa si salubritate.Cresterea piatei farmaceutice locale a fost insotita si de o evolutie accentuata a profitabilitatii. Astfel, profitul net al companiilor din industria farmaceutica a ajuns la aproape 3 miliarde de lei in 2018, cu 20% mai mare comparativ cu anul 2017 si cu 162% peste nivelul din 2009. Pentru 2019, analistii KeysFin estimeaza depasirea nivelului de 3,25 miliarde de lei, iar, in ceea ce priveste anul in curs, profitul net se va apropia de 4 miliarde de lei, potrivit acelorasi estimari.Un al indicator important pentru profitabilitatea industriei farma il reprezinta si Marja neta (Rezultat net/ Cifra de afaceri), care s-a imbunatatit remarcabil in ultimii 10 ani, de la 2% in 2009, la 4,7% in 2018 (maximul perioadei analizate). De asemenea, marja EBITDA (EBITDA/ Cifra de afaceri) a inregistrat un avans de la 6% la 7,3% in aceeasi perioada.Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE=Rezultat net/Capitaluri proprii), indicator care masoara capacitatea de maximizare a profiturilor obtinute de actionari in urma investitiilor in industria farmaceutica, a inregistrat o crestere semnificativa, astfel ca acesta a ajuns, de la 10% in 2009, la 22% in 2018. Cat despre rentabilitatea activelor (ROA=Rezultat net/Active totale), aceasta a avansat de la 2,3% in 2009 la 6,6% in 2018.Odata cu evolutia favorabila a acestei piete si comportamentul de plata (DPO - Datorii curente/ Cifra de afaceri *365) s-a imbunatatit: daca in 2009 media era de 215 zile, in 2018 aceasta a ajuns la 162 de zile. In ceea ce priveste perioada medie de incasare a creantelor (DSO - Creante/ Cifra de afaceri *365), aceasta valoare a coborat de la 173 de zile in 2009, la 128 de zile in 2018.Productia locala de farmaceutice (CAEN 2110 si 21020) este condusa de, cu afaceri de 730 milioane de lei in 2018, compania fiind urmata de(461,4 milioane de lei),(365 milioane lei),(357 milioane lei) si(184 milioane de lei).Cifra de afaceri insumata a celor mai mari cinci producatori din plan local a depasit 2 miliarde de lei, in 2018 si reprezinta peste 53% din totalul cifrei de afaceri din acel an a producatorilor farma locali. Cu toate acestea, reprezentantii producatorilor locali nu sunt optimisti in legatura cu situatia pietei in 2020:"PRIMER anticipeaza pentru 2020 o scadere a veniturilor si a cotei de piata a fabricantilor de medicamente din Romania, precum si reducerea profitabilitatii fabricilor din tara din cauza cresterii taxei clawback, precum si a cresterii preturilor la materiile prime si echipamentele de protectie in contextul COVID-19. De asemenea, sistarea exporturilor de medicamente si produse farmaceutice in luna martie si posibilitatea de plafonare a preturilor la medicamente (inclusiv la cele fara prescriptie, care au preturi libere) vor duce la o situatie greu de administrat pentru producatorii locali", a declarat Dragos Damian, directorul executiv al Patronatului Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER).De la productie si pana in farmacii sau spitale mai e doar un pas, iar acesta e facut de distribuitorii locali de medicamente (CAEN 4646), in topul carora se afla MEDIPLUS EXIM SRL, cu o cifra de afaceri de 3,9 miliarde de lei.Topul este completat de FILDAS TRADING SRL (3,6 miliarde lei), ALLIANCE HEALTHCARE SRL, FARMEXIM SA si SANOFI ROM NIA SRL. Cumulat, aceste cinci companii au avut afaceri de peste 14 miliarde de lei in 2018, respectiv 42% din totalul cifrei de afaceri generate de distribuitorii locali.In Romania sunt inregistrati oficial 170 de producatori de medicamente si preparate farmaceutice si aproape 6.500 de comercianti cu ridicata si amanuntul ale acestor categorii de produse, potrivit datelor furnizate de Ministerul Finantelor Publice, aferente anului 2018.Forta de munca a crescut cu 1,5% in comparatie cu 2017 si cu 15% fata de nivelul din 2009, astfel ca, in industria farma locala, in 2018 existau aproximativ 68 de mii de angajati.In clasamentul lanturilor de farmacii (CAEN 4773), in functie de cifra de afaceri, pe primul loc se afla SENSIBLU SRL, cu afaceri de 1,7 miliarde lei (9,1% din total), fiind urmata de DONA (S.I.E.P.C.O.F.A.R. SA), cu 979 milioane lei in 2018 (5,1% din toal) si HELP NET FARMA, cu 665 milioane de lei (3,5% din total). Urmatoarele clasate sunt CATENA HYGEIA SRL, cu 620 milioane de lei (3,2% din total) si FARMACIA TEI SRL, cu 448 milioane de lei (2,3% din total). Daca se iau insa in considerare datele la nivel de grup, CATENA, prin cele peste 100 de entitati separate, devine lider de piata.Cele 5 lanturi au raportat afaceri de peste 4,4 miliarde de lei in 2018, concentrand 23% din totalul sub-segmentului comertului cu amanuntul de produse farmaceutice.Coronavirus a ajuns oficial in Romania pe 27 februarie, atunci cand autoritatile au anuntat primul pacient depistat pozitiv. De atunci si pana acum, numarul romanilor depistati pozitiv a ajuns la 2245, iar 69 pacienti au decedat din cauza acestui virus.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a decretat starea de urgenta incepand de miercuri, 25 martie si circulatia cetatenilor a fost limitata la activitatile esentiale. Mai mult, restaurantele, barurile si cafenelele au fost nevoie sa isi restranga activitatea, iar mall-urile s-au inchis.Situatia creata de pandemie a dus si la suspendarea a peste 500.000 contracte de munca, potrivit unei declaratii a Ministrului Muncii, Violeta Alexandru, In plus, din ce in ce mai multi angajatori locali, dintre care unii aflandu-se chiar in topul celor mai mari angajatori locali, asa cum este cazul DACIA sau FORD, au trimis deja cateva sute de mii de romani in somaj tehnic.