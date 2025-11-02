O noua amanare pentru tronsonul de autostrada Orastie - Sibiu

Primii 24 de de kilometri ai soselei de mare viteza Orastie - Sibiu vor fi finalizati abia in luna septembrie, desi inaugurarea era asteptata in aceasta luna.

Este a treia amanare, dupa cea din aprilie. Tot in luna septembrie se va putea circula si pe alti noua kilometri din lotul doi, care functioneaza ca o centura a Sebesului, promit autoritatile, relateaza Digi 24.

"Acum, chiar daca nu va fi 30 septembrie si va fi 1 octombrie, este cert ca vom scapa foarte urgent de acest trafic din Sebes", a spus primarul orasului Sebes, Alexandru Dancila.

Primii 24 de kilometri ai autostrazii Orastie - Sibiu ar fi trebuit sa fie gata inca din aprilie. Cum constructorii nu realizasera decat jumatate din lucrari, termenul a fost prelungit. Austriecii de la compania Strabag au promis ca termina de asfaltat in august. Intarzieri sunt si la cei noua kilometri de sosea de centura.

Ads