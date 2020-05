Schimbari radicale generate de pandemie in materie de servicii funerare

S-au stabilit proceduri exceptionale pentru inmormantarea si incinerarea corpurilor in timpul situatiei pandemiei coronavirusului. Acest lucru se datoreaza faptului ca persoanele cele mai apropiate celor care mor din cauza virusului sunt adesea in carantina, deoarece au locuit in aceeasi gospodarie sau au avut contact strans cu ele (parinti - copii).O alta problema cu care s-ar putea confrunta parintii este aceea in care un membru al familiei, de regula un bunic sau bunica, se imbolnaveste de Covid-19 si decedeaza, deoarece in acest caz nepotii nu vor avea ocazia sa-l viziteze pentru ultima oara si nici sa-i arate afectiunea pe care i-o poarta prin imbratisari.Explicatiile pe care parintii (coplesiti si ei de durere) ar trebui ca sa le-o dea copiilor despre moarte trebuie sa aiba la baza patru elemente-cheie:* Moartea este universala, este ceva care ni se intampla tuturor, fiind inevitabila. Doar in povesti exista personaje nemuritoare.* Daca cineva a murit, nu se mai intoarce, deoarece moartea este un proces ireversibil.* Cum se produce in linii generale moartea: are o cauza fizica, aceea de oprire a functiilor vitale, nu este ceva supranatural.* Intotdeauna moartea are la baza un motiv. Trebui explicat minorului ce eveniment (in cazul de fata boala Covid-19) a provocat intreruperea functiilor vitale ale persoanei respective.Inmormantarile sunt acum facute in cel mai scurt timp posibil, iar de multe ori, cand este vorba de vreo persoana decedata populara in comunitate, insasi politia monitorizeaza ceremonia de ingropaciune, pentru a se asigura ca toata lumea respecta regulile stabilite de catre autoritatile sanitare.In Romania, maximum 16 persoane pot participa in prezent la o ceremonie de inmormantare si ritualurile traditionale inainte de inmormantare nu sunt acum permise.Proprietarii de firme de pompe funebre Bucuresti s-au adaptat totusi extrem de rapid noii stari de fapt.Sicriele sunt conduse direct catre locul de inmormantare, nu la o capela de la un cimitir unde cei apropiati sa o vegheze dupa datina, plus ca nu mai este permis a se face parastase precum se faceau inainte de martie 2020, cu un numar mare de participanti.Aceste interdictii sunt dezastruoase deoarece ii izoleaza de cei dragi chiar inainte de a muri de Covid-19 la un spital. Nu se permite nimanui sa se apropie si, precum se cunoaste, una dintre cele mai mari frici ale omului contemporan din tara noastra (ca si ale celor din generatiile anterioare) este aceea de a nu muri singur si fara lumanare.Multe familii sunt sfasiate sufleteste si pentru ca nu pot vedea cadavrul ultima data. Este interzis acest lucru deoarece, noul coronavirus Sars-Cov-2 rezista pe diverse suprafete o anumita perioada de timp. Chiar daca nu s-a stabilit clar daca se poate transmite infectia de la cadavru la om, este mai bine a se preveni, decat a incerca sa vindeci o astfel de boala cu foarte multe necunoscute si pentru care nu exista inca vaccin.Desi oficialii din domeniul sanatatii spun ca virusul nu poate fi transmis postum, totusi poate supravietui pe haine cateva ore. Aceasta inseamna ca cadavrele sunt sigilate imediat. Iar acest lucru inseamna si ca mortii nu pot fi ingropati in hainele lor preferate, de regula cele mai elegante. Raman cu o tinuta de spital.